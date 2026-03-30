Генпрокуратура подала в суд на сенатора Ахмата Салпагарова

Российская Генпрокуратура подала в суд иск против сенатора Ахмата Салпагарова, а также его родственников и доверенных лиц (всего 27 человек), пишет газета «Коммерсантъ». Их обвинили в незаконном получении земель Тебердинского нацпарка, на территории которого построили гостиничный комплекс.

Ведомство потребовало изъять в доход государства несколько объектов, а также главную строительную компанию холдинга «Кубанское» стоимостью около 4 млрд рублей.

По версии ведомства, Салгапаров, будучи в 2003–2009 годах директором ООО «Инвестиционно-строительная компания „Кубанское“», получил контроль над землями Тебердинского национального парка, расположенного в Карачаево-Черкесской Республике. В этом ему помог Сапар Лайпанов, занимавший тогда должность главы Карачаевского городского округа.

В действиях Салгапарова и Лайпанова ведомство усмотрело нарушения антикоррупционного законодательства. В общей сложности в пользу брата будущего сенатора передали около 2,3 га земель нацпарка.

На этих участках был построен восьмиэтажный пятизвездочный отель Cosmos Selection Dombay Diamond. Салпагаров после избрания в Совет Федерации в 2015 году продолжил совмещать государственную должность с коммерческой деятельностью. Доходы от последней он не декларировал.

Еще несколько участков передали другим чиновникам и их родственникам. Среди них — депутат Карачаевской гордумы, сын начальника управления Росреестра по КЧР и брат начальника отдела УФНС по КЧР. В общей сложности они заплатили за земли 363 тысячи рублей, хотя их рыночная стоимость оценивалась в 185 млн.