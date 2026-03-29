Bank of America согласился выплатить $72,5 млн по иску жертв Джеффри Эпштейна — Reuters

The Insider
Второй по величине банк США Bank of America согласился выплатить $72,5 млн для урегулирования коллективного иска женщин, обвинявших банк в содействии финансисту Джеффри Эпштейну в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Стороны ранее заявляли о достижении «принципиального соглашения», однако сумма стала известна только теперь. Сделка должна быть утверждена федеральным судьей Джедом Ракоффом, соответствующее заседание назначено на ближайшие дни. Представитель банка заявил, что компания не признает обвинения, но решила урегулировать спор, чтобы «закрыть этот вопрос» и дать истцам возможность получить компенсации.

Иск был подан в октябре 2025 года от имени женщины, выступающей под псевдонимом Jane Doe. В нем утверждалось, что банк игнорировал подозрительные финансовые операции Эпштейна, несмотря на многочисленные сигналы о его преступлениях, поскольку ставил прибыль выше защиты жертв. В январе суд постановил, что дело может быть рассмотрено по существу, признав обоснованными доводы о возможной выгоде банка от торговли людьми.

Адвокаты истцов заявили, что соглашение — наилучший вариант для их клиентов, учитывая давность причиненного вреда и необходимость финансовой помощи. При этом юристы могут запросить до 30% от суммы урегулирования в качестве гонорара — около $21,8 млн.

Ранее те же адвокаты добились аналогичных соглашений с другими финансовыми структурами: в 2023 году JPMorgan Chase выплатил $290 млн, а Deutsche Bank — $75 млн по искам жертв Эпштейна. Разбирательства против предполагаемых участников его финансовой сети продолжаются.

