Протесты против Трампа прошли более чем в 3000 городах во всех 50 штатах США

В США 28 марта прошла третья волна протестов движения No Kings против политики президента Дональда Трампа. Акции состоялись более чем в 3000 городов во всех 50 штатах, а также в Европе и других странах.
В протестах участвовали миллионы человек, однако точной общей оценки пока нет. Организаторы ожидали до 9 миллионов участников, но, как отмечает Associated Press, неясно, оправдались ли эти ожидания. Для сравнения, предыдущие акции движения в 2025 году собирали более 5 миллионов летом и около 7 миллионов осенью.
Крупнейшей стала акция в штате Миннесота — в Сент-Поле, где, по оценкам организаторов, собрались около 200 тысяч человек. Там выступили сенатор Берни Сандерс, актер Джейн Фонда и музыкант Брюс Спрингстин, исполнивший песню «Streets of Minneapolis», написанную после гибели двух жителей города во время операций миграционных служб. В Нью-Йорке на улицы вышли десятки тысяч человек, колонны прошли через Манхэттен и Таймс-сквер, а в Сан-Диего, по данным полиции, марш собрал около 40 тысяч участников.
Протесты прошли не только в мегаполисах, но и в небольших городах и консервативных штатах — от Айдахо до Техаса. По данным организаторов, около двух третей зарегистрированных участников приходились на населенные пункты вне крупных агломераций. Одновременно акции состоялись более чем в десятке стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Италию.
Основными темами протестов стали война с Ираном, ужесточение миграционной политики, давление на права меньшинств и рост влияния крупных корпораций и миллиардеров. На плакатах и в лозунгах часто звучали антиправительственные и антивоенные призывы — от «Мы защищаем нашу демократию» до «Смена режима начинается с себя».
В большинстве городов акции прошли мирно, однако в ряде случаев произошли столкновения. В Лос-Анджелесе полиция применяла слезоточивый газ у федерального центра содержания под стражей, в Денвере и Далласе задерживали участников после стычек с полицией и контрпротестующими.
Республиканцы и представители Белого дома резко раскритиковали акции, назвав их «продуктом левых сетей финансирования» и «антиамериканскими протестами». В то же время организаторы движения заявляют, что рост числа участников связан с недовольством политикой администрации Трампа и должен стать фактором перед промежуточными выборами в Конгресс.