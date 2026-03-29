Протесты против Трампа прошли более чем в 3000 городах во всех 50 штатах США

В США 28 марта прошла третья волна протестов движения No Kings против политики президента Дональда Трампа. Акции состоялись более чем в 3000 городов во всех 50 штатах, а также в Европе и других странах.

В протестах участвовали миллионы человек, однако точной общей оценки пока нет. Организаторы ожидали до 9 миллионов участников, но, как отмечает Associated Press, неясно, оправдались ли эти ожидания. Для сравнения, предыдущие акции движения в 2025 году собирали более 5 миллионов летом и около 7 миллионов осенью.