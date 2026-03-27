Трамп обязал федеральных подрядчиков отказаться от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий федеральных подрядчиков и их субподрядчиков ликвидировать практику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщил Белый дом.

Согласно новому документу, в государственные контракты, подпадающие под действие закона о федеральной собственности и административных услугах, должна включаться специальная оговорка, запрещающая подрядчикам вести любую «дискриминационную деятельность DEI» — в найме, продвижении по службе, подрядных соглашениях и программах профессионального развития. Требование распространяется на субподрядчиков любого уровня. У ведомств есть 30 дней на внесение оговорки в действующие и новые контракты.

Ведомствам предоставлено право расторгать, приостанавливать или аннулировать контракты, а также временно отстранять или лишать права участия в торгах подрядчиков, не выполнивших предписание. Нарушение оговорки напрямую приравнивается к основанию для преследования по Закону о ложных претензиях (False Claims Act), что открывает возможность уголовной, а не только гражданской ответственности за такие действия. Генеральному прокурору поручено рассматривать соответствующие иски в течение 60 дней.

По мнению сторонников политики DEI, отмечает Reuters, она помогает устранить исторически сложившееся неравноправие для уязвимых групп — женщин, людей ЛГБТК+ и этнических меньшинств. Трамп, напротив, считает ее антимеритократической и дискриминационной в отношении белых американцев и мужчин, а саму практику называет незаконной.

Американист Ян Веселов пояснил в комментарии The Insider, что если говорить об отношении американцев к DEI, то очень многое зависит от того, как формулируются вопросы соцопроса:

«Допустим, опрос, который Associated Press проводила в прошлом году, показал, что 45% опрошенных считают, что афроамериканцы и американцы азиатского происхождения сталкиваются с дискриминацией часто, а 30% полагают, что умеренно, что достаточно много. В то же время, что касается программ DEI, то американцы не считают, что они эффективны и что они как-то помогают. Если в целом говорить об актуальности, то это далеко не самый актуальный вопрос. В опросах люди говорят, что их волнует экономика, инфляция, здравоохранение, преступность, вопросы иммиграции и так далее. Проблемы DEI не находятся в приоритете большинства. Когда они принимают решение о том, за кого голосовать на выборах, для них это не первоочередная тема».

Американистка Александра Филиппенко говорит, что американцы считают разнообразие благом для страны, и все опросы регулярно показывают, что подавляющее их большинство считают, что организации, бизнес должны содействовать расовому и этническому разнообразию на рабочем месте:

«Сейчас настроения стали более сдержанными, потому что об этом меньше говорят. DEI не используется как политический бренд Демократической партии, как было раньше. Конечно, у демократов уровень поддержки практик DEI будет выше, но это тоже не особенно важная тема. Дональд Трамп превратил эту тему в своего рода культурную войну, но исчезновение DEI тоже не особо волнует американцев. В общем, с точки зрения выборов, эта тема не является важной. Общество не требует уничтожения DEI, но и не требует обязательного существования этих практик».

Наступление на DEI Трамп начал еще в первый год своего второго президентского срока: тогда он издал указ о демонтаже программ разнообразия и инклюзивности в федеральных ведомствах и призвал частный бизнес последовать примеру государства. Новый документ распространяет эти требования непосредственно на компании, работающие с правительством по контрактам. От подобных программ, в частности, отказались Disney и Google, а Белый дом впоследствии запустил сервис для жалоб на «навязывание политики разнообразия, равенства и инклюзивности» в школах.