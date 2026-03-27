Китай открыл два торговых расследования против США в ответ на американские, ведущие к новым пошлинам против КНР

Китай инициировал два торговых расследования против США в ответ на аналогичные американские меры. Минкоммерции КНР сообщило об этом в пятницу, назвав шаг демонстрацией «твердой позиции» накануне запланированного на май визита Трампа в Пекин, передает Associated Press.

Ведомство указало, что расследования открыты в ответ на два аналогичных, объявленных американской стороной ранее в марте, и призваны «защитить интересы соответствующих отраслей». Одно касается ограничений на доступ китайских товаров на американский рынок и запретов на экспорт передовых технологий в Китай, второе сосредоточено на барьерах для китайского экспорта в секторе «зеленой» энергетики. Расследования рассчитаны на шесть месяцев с возможным продлением еще на три.

Китайские расследования, как поясняет агентство, — очередной залп в затяжной торговой войне. По оценкам экспертов, они могут использоваться как инструмент давления на переговорах для противодействия возможным новым американским пошлинам. Торговый представитель КНР предупредил об этом еще на недавних переговорах в Париже, заявив, что американские расследования рискуют разрушить с трудом достигнутую стабильность в экономических отношениях двух стран. Переговоры призваны были подготовить почву для визита Трампа в Пекин, изначально намеченного на конец марта, однако перенесенного из-за войны США и Израиля с Ираном.

Американские расследования по 301-й статье Закона о торговле, запущенные торговым представителем Джеймисоном Гриром, направлены против 16 торговых партнеров, включая Китай и Евросоюз. Одно проверяет, не дают ли избыточные промышленные мощности и государственные субсидии иностранным компаниям несправедливое преимущество над американскими конкурентами, второе затрагивает свыше 60 стран и может привести к запрету ввоза товаров, произведенных «с применением принудительного труда».

Расследования стали следствием решения Верховного суда США, который в феврале признал незаконными ранее введенные Трампом пошлины. Президент в ответ ввел временный 10-процентный тариф на все страны мира на 150 дней, а новые расследования по 301-й статье задуманы как юридически более устойчивый механизм для восстановления тарифного давления.