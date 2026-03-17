«Финский политик», противник помощи Украине, которого ежедневно цитируют кремлевские СМИ, оказался сантехником без гражданства Финляндии

В кремлевских СМИ в последнее время практически каждый день появляются публикации о том, как на Западе призывают признать неизбежную победу России, возобновить с ней экономические отношения и отказаться от помощи Украине. И в большинстве случаев там пересказывают заявления человека по имени Армандо Мема, которого представляют как финского политика.

Так, РИА «Новости» 12 марта посвятило его посту в Х (бывшем Twitter) материал под заголовком «На Западе забили тревогу из-за новых шагов ЕС против России», 13 марта — «„Новый фронт”. В Финляндии сделали резкое заявление о войне с Россией», 14 марта — «В Финляндии испугались из-за предупреждения России», 15 марта — сразу два материала: «„Наихудший сигнал”. В Финляндии сделали внезапное заявление о России» и «„Преграда к миру”. Слова Зеленского о России вызвали изумление на Западе», 16 марта — «„Удачно завершить”: в Финляндии высказались о встрече Зеленского с Путиным», 17 марта — «Зеленский знает, что не сможет победить, заявил финский политик» и «„Это не сработает”. Заявление Зеленского о России разозлило Запад». То есть РИА транслирует чуть ли не все, что выходит из-под пера Мемы. Кроме РИА, его высказывания регулярно публикуют ТАСС, RT и прочие пропагандистские издания.

При этом в Финляндии Мему практически не знают. И лишь в последние месяцы крупные финские издания заинтересовались никому не известным финским политиком, в России вдруг ставшим одним из самых заметных ньюсмейкеров государственной прессы. В ноябре 2025 года газета Helsingin Sanomat опубликовала статью о Меме под заголовком «Как сантехник из Нурмиярви стал „финским политиком”, давшим интервью российским СМИ»:

«„Финский политик: Зеленский полетит в Москву, как только закончится поддержка Запада”.

„Заявление Стубба о России вызвало ажиотаж в Финляндии”.



„Финский лидер предупреждает НАТО: прекратите вооружать Украину, вы ведете нас к ядерной войне”.

Подобные заголовки были опубликованы в последние недели российскими государственными информационными агентствами ТАСС и РИА, а также The Times of India — самой продаваемой в мире англоязычной газетой.

Широко распространенные статьи основаны на сообщениях в социальных сетях 32-летнего Армандо Мемы, сантехника из Нурмиярви <небольшой город в 40 км от Хельсинки. — The Insider>. Он не гражданин Финляндии, а итальянец албанского происхождения. Тем не менее, его взгляды распространяются в России и других крупных странах за пределами Запада так, как будто их поддерживает видный политик.

Мема был кандидатом от национально-консервативной Лиги Свободы на прошлогодних европейских выборах и на региональных и муниципальных выборах в этом году, но даже близко не приблизился к избранию, да и у всей партии нет ни одного депутата в парламенте. <…>

Меме 32 года. Он родился в Албании. Его семья в конце 1990-х годов бежала от политического насилия в Италию. В 2019 году он по приглашению знакомых приехал работать в Финляндию и решил остаться. В Италии он был бухгалтером, а в Финляндии, по его словам, получил диплом сантехника и сейчас работает по этой специальности.

Мема вошел в местную политику в 2021 году как представитель „зеленых” в Нурмиярви. Он говорит, что более трех лет активно участввовал в деятельности „зеленых”, в том числе в президентской кампании [лидера этой партии] Пекки Хаависто. Однако весной 2024 года он вышел из партии, поскольку хотел, чтобы руководство партии более решительно осудило действия Израиля в Газе.

В качестве кандидата от «Альянса свободы» <евроскептическая национал-консервативная партия, на парламентских выборах 2023 года набравшая 0,89% голосов. — The Insider> на европейских выборах Мема получил 99 голосов, на региональных выборах — 18 голосов, на муниципальных выборах — 22 голоса <в Финляндии на выборах таких уровней могут баллотироваться все постоянные жители, даже если они не граждане страны. — The Insider>.

Несмотря на скромную поддержку, европейские выборы стали для Мемы важным поворотным моментом. С тех пор он чувствует, что подвергается цензуре в Финляндии. В частности, полиция [в июне 2024 года] арестовала Мему на предвыборном мероприятии Национальной коалиционной партии на площади в центре Хельсинки, где на сцене находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В кулуарах мероприятия протестовали пропалестинцы, которые обвиняли фон дер Ляйен в поддержке геноцида в Газе. Мема рассказывает, что проходил мимо, собираясь забрать своего ребенка из детского сада, и решил выкрикнуть фон дер Ляйен вопрос: „Сколько еще детей из Газы должно умереть, прежде чем Европа предпримет что-то конкретное по этому поводу?”. Фон дер Ляйен повернулась к нему и сказала: „Вы, кто так громко кричит, можете быть счастливы в свободной стране, такой как Финляндия. Здесь свобода слова и никаких ограничений. Если бы вы были в Москве, то через две минуты оказались бы в тюрьме”.

За это Мема был приговорен к штрафу в €110. Районный суд решил, что полиция имела право удалить Мему, так как он не был участником демонстрации, но кричал из толпы, срывая мероприятие. По мнению суда, при удалении Мема оказал настолько серьезное сопротивление, что был признан виновным в причинении вреда должностному лицу. Мема не считает свои действия агрессивными и заявляет, что обжаловал приговор. Мема сожалеет, что его выдвижение кандидатом на европейских выборах не получило широкой огласки в связи с этим инцидентом. Он надеялся, что это вызовет дискуссию о состоянии свободы выражения мнений в Финляндии».

То есть «финский политик», которого каждый день цитируют самые важные «рупоры» кремлевской пропаганды, оказался не имеющим гражданства Финляндии сантехником, безуспешно пытавшимся баллотироваться в разные представительные органы от карликовой ультраконсервативной партии.

