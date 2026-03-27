Около 7 млрд рублей российские туроператоры потеряли из-за войны на Ближнем Востоке — Союз туриндустрии

The Insider
Фото: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»

Российские туроператоры потеряли уже около 7 млрд рублей из-за боевых действий на Ближнем Востоке, рассказал вице-президент национального Союза туриндустрии Дмитрий Горин. В эту сумму входят компенсации отмененных поездок, расходы на размещение туристов в гостиницах и оплата обратных билетов.

Продажа туров в шесть ближневосточных стран была приостановлена еще в первых числах марта, после того как Минэкономразвития РФ опубликовало соответствующие рекомендации. По словам участников рынка, это произошло в самый разгар бронирования летнего отдыха и путешествий на майские каникулы. Страны региона пользовались особой популярностью как пересадочные хабы для полетов в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку. Прямые перелеты в ОАЭ и соседние государства обеспечивали 14% пассажиропотока из РФ. По оценке Ассоциации туроператоров России, путешественники потеряли треть стыковочных маршрутов. Альтернативные пути, как правило, дороже и занимают больше времени.

«Удельный вес каждого из государств Персидского залива в общем выездном трафике последние годы неуклонно повышался. Поток в ОАЭ за десятилетие подскочил в 4,6 раза: с 510 тысяч в 2016 году до 2,35 миллиона в 2025-м. Кувейт в середине прошлого десятилетия практически отсутствовал на карте российских путешественников, однако в 2023–2025 годах через него следовало 18–26 тысяч граждан России ежегодно (преимущественно транзитных). Бахрейн нарастил пассажиропоток из России вдвое — с 10 тысяч до 22,4 тысячи. Катар увеличил показатели в полтора раза (с 65 тысяч до 102 тысяч). Оман и Саудовская Аравия, стартуя с низких позиций, также демонстрировали положительную динамику», — рассказали в АТОР. 

Туроператоры начали перечислять деньги за отмененные поездки только к концу марта. Война на Ближнем Востоке отразилась на всех других зарубежных направлениях: в середине марта продажи туров с заездами на весь 2026 год упали на 16% по сравнению с прошлым годом, пишет издание со ссылкой на аналитиков.

После начала американо-израильской операции против Ирана многие авиакомпании по всему миру начали отменять или сокращать рейсы в ближневосточные страны из-за угроз безопасности и резкого роста цен на авиатопливо. Перевозчики предупреждают о повышении расходов и возможных перебоях с поставками топлива, после того как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

