Новости

Авиакомпании Вьетнама сократили количество рейсов из-за дефицита топлива на фоне войны на Ближнем Востоке

Несколько авиакомпаний Вьетнама временно отказались от части внутренних рейсов из-за нехватки керосина и роста цен на топливо на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, обратило внимание агентство Bloomberg. Речь идет об отмене 20 рейсов государственного перевозчика Vietnam Airlines с апреля, а также о сокращении частоты полетов по ряду направлений у лоукостеров Vietjet и Bamboo Airways. Участники рынка призывают правительство поддержать авиакомпании, в том числе снизить налог на топливо и охрану окружающей среды.

Похожие проблемы могут появиться и у соседних Филиппин, предупредил президент страны Фердинанд Маркос-младший в интервью Bloomberg. Местный бюджетный перевозчик Cebu Air уже объявил о планах сократить количество рейсов с апреля из-за резкого роста цен на топливо.

Иран в ответ на атаки фактически перекрыл Ормузский пролив, который играет ключевую роль в мировой торговле энергоресурсами.

