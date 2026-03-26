Мэрия Владимира отозвала согласование акции против блокировок интернет-сервисов, которую планировалось провести 1 апреля, сообщил основатель движения «Штаб кандидатов» Дмитрий Кисиев. Ранее городские власти сами предложили эту дату после того, как запретили проводить митинг 29 марта. В первом случае отказ объяснили уборкой территории на всех 10 площадках, перечисленных активистами, во втором — регулярным объявлением беспилотной опасности.

За последние недели в России запретили собрать митинги за свободный интернет как минимум в 13 городах, подсчитал The Insider.

В Муроме Владимирской области власти потребовали отменить демонстрацию, запланированную на 1 апреля, из-за беспилотной опасности.

Власти Краснодара отозвали разрешение на проведение акции 28 марта, которую инициировало местное отделение КПРФ. По словам секретаря крайкома Александра Сафронова, чиновники передумали из-за «сложной оперативной обстановки» на фоне воздушных тревог. Организаторы планировали собрать до 200 человек под лозунгами защиты свободы слова, против цензуры, блокировок и замедлений интернет-сервисов, в том числе мессенджера Telegram.

По той же причине запретили демонстрацию против ограничений интернета в Волгограде. Заявку на проведение акции подала 20-летняя жительница соседнего города Волжского. По ее оценке, на площадь Металлургов должны были прийти около 200 человек, однако чиновники предложили перенести мероприятие на более поздний период — «после стабилизации обстановки и снижения степени опасности».

В Перми митинг отменили вовсе за два часа до начала, сообщили в региональном отделении незарегистрированной партии «Рассвет» Екатерины Дунцовой. В администрации сослались на некую «потенциальную аварийную ситуацию» на месте проведения акции. Несмотря на это, к назначенному времени пришли около 50 человек. Двоих из них задержали и доставили в отдел из-за плакатов против блокировок.

Разрешение отозвали и в Иркутске. Митинг на 1 марта с участием примерно 300 человек запланировало местное отделение партии «Яблоко». Изначально его согласовали, однако позже чиновники якобы «выявили значительное внимание общественности к предстоящему мероприятию». По их словам, увеличение количества участников угрожало общественной безопасности.

Сторонники Бориса Надеждина между тем получили отказ в проведении демонстрации за свободный интернет в 5 городах Подмосковья: Красногорске, Долгопрудном, Химках, Королёве и Мытищах. По словам политика, местные чиновники объяснили запрет угрозой распространения ковида.

В Москве, а также в Петербурге под тем же предлогом не согласовали митинг анонимному движению «Алый лебедь», которое ранее запустило массовую информационную кампанию в сети с призывом присоединиться к протесту 29 марта. Одноименный Telegram-канал появился в середине марта. Как писало издание «Вёрстка», несколько его администраторов — молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Через несколько дней в мессенджере появился второй такой же канал, авторы которого сообщили, что «допустили серьезную ошибку», предоставив доступ к первому каналу представителям провоенного блогера Владислава Позднякова.

В последние месяцы российские власти усилили контроль над интернетом: в стране продолжаются блокировки популярных сервисов и инструментов обхода цензуры. Одновременно в ряде регионов периодически ограничивают работу мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности, в том числе угрозой атак беспилотников.