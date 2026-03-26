Путин поручил ускорить разработку квот на зарубежное кино. Проект предусматривал, что прокат будет контролировать НМГ или «Газпром-медиа»

На прошедшем в среду заседании Совета по культуре Владимир Путин попросил «как можно быстрее» реализовать механизм квотирования иностранного кино. Речь идет об инициативе режиссера Никиты Михалкова: он предлагал отдать контроль над зарубежным прокатом «Национальной медиа группе» друга Путина Юрия Ковальчука и холдингу «Газпром-медиа».

Тему введения квот на иностранные фильмы на встрече поднял сам Михалков. Он напомнил Путину, что обращался к нему с идеей ввести квоты на зарубежные ленты еще в марте прошлого года и тогда Путин ее поддержал и поручил доработать, однако «сегодня 390-й день, как это поручение не выполнено».

Владимир Путин в ответ на это попросил объяснить возникшие проблемы главу Минкульта Ольгу Любимову. Та ответила, что эта процедура «технически сложная»:

«Мы обсуждали, как с юридической точки зрения систему квотирования организовать в нашей стране, как сделать легитимной — с точки зрения и правообладателей, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей. <...> В данной ситуации действительно нам необходимо было проработать, именно кто и на каких этапах будет отбирать картины, получать прокатные удостоверения и участвовать в прокате в РФ».

После этого Путин попросил «как можно быстрее» реализовать документ, который бы регламентировал квоты на иностранные фильмы. 

Квоты на кино

О проекте квотирования иностранных фильмов в России стало известно в июне прошлого года. Тогда Михалков, выступая в Госдуме, предложил ввести «входной взнос в 5 млн рублей» для показа иностранных фильмов в российских кинотеатрах: 

«Мои коллеги, кинематографисты, попросили меня обратиться к президенту с просьбой о квотировании американского кино. Это, в принципе, известная абсолютно практика, она есть и во Франции, она есть и в Китае», — говорил он.

Порядка 10% средств, вырученных от проката западной картины, Михалков предлагал направлять на рефинансирование национального кино. По предложению режиссера, выходить на российский рынок лента должна будет по «принципу единого окна» — либо через холдинг «Газпром-медиа», либо через «Национальную медиа группу», «контролируемые в какой‑то степени, в разной степени, государством». 

Предложение режиссера тогда раскритиковала Ассоциация владельцев кинотеатров. В ее заявлении говорилось, что инициатива Михалкова «понятна в свете желания "наказать" Голливуд за уход с российского рынка», но «не учитывает негативные последствия для киноиндустрии». 

Составители обращения подчеркивали, что квоты «гарантированно уберут с рынка все иностранные фильмы с потенциальными сборами ниже 50 млн рублей». Из-за этого разорятся независимые дистрибьюторы, что приведет к сокращению возможностей по прокату российских картин для российских продюсеров. Кроме того, Ассоциация прогнозировала сокращение репертуара кинотеатров и падение кассовых сборов. 

Создание же «единого окна для входа» на рынок, контролируемого «Газпром-медиа» или НМГ, приведет к их монополии на рынке, считают в Ассоциации. Это «убьет конкуренцию» в сфере, и рынок потеряет частные инвестиции как в развитие кинотеатров, так и в производство кино.

Наследование авторских прав

Помимо квотирования кино, Путин на прошедшем заседании также затронул тему наследования авторских прав. Ее озвучил актер Владимир Машков, обвинив «покинувших Россию наследников великих авторов» в запрете ставить некоторые театральные постановки: 

«Также проблемы возникают с постановкой спектаклей по произведениям Михаила Афанасьевича Булгакова. Связано это не только с возможным искажением произведения или размером вознаграждения. Отказы поступают с формулировкой: "Не считаю корректным давать права в условиях сегодняшней ситуации"», — сказал он. 

Путин в ответ согласился, что наследники авторских прав «иногда злоупотребляют этими правами», и добавил, что надо «внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать»: 

«Но надо точно совершенно принимать меры по защите интересов общества. Люди живут своей жизнью, у них свои интересы, они сами-то не авторы. <...> Но, как вы точно совершенно сказали, сформулировали, — их не волнует даже, что в других странах многие произведения ставиться-то не будут». 

