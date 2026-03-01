Снято! ... с проката. Почему все больше российских фильмов кладут на полку без перспективы показа

Играй этого капитана Иван Охлобыстин, всё моментально сместилось бы в сторону бесноватого шутовства с самопародийным подтекстом. А тут работает серьезный драматический артист, и становится уже не до черного юмора. И Иван в итоге смиренно идет на войну, потому что альтернативой ей в диком поле российской окраины может быть только нищета, воровство или душегубство, но уже среди своих.

Премьера «Ветра» должна была состояться в октябре 2024 года в Геленджике в рамках фестиваля «Маяк», который играет едва ли не ключевую роль в современном российском кинопроцессе (подменяя закончившийся в 2022 году «Кинотавр»).

Но так случилось, что куратор из силового ведомства, который опекал инвестора картины, видимо, изначально не был знаком с содержанием, плохо отражающим, с точки зрения человека в погонах, актуальную повестку «СВО». В итоге на «Маяк» фильм не допустили, а режиссера, который совсем не медийное лицо, в профилактических целях отправили с творческими встречами в прифронтовой Донбасс. Впервые «Ветер» показали в марте 2025 года на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где он получил гран-при.

Алиса здесь больше не живет

Один из фаворитов «Белого слона» прошлых лет — фильм «Снегирь», основанный на романе Георгия Владимова «Три минуты молчания», опубликованном еще в 1969 году (действие картины перенесено в современность). Раньше такие картины относили к разделу «Воспитание морально-нравственного облика советского человека», или «Кино морального беспокойства». Два друга, совсем юных, оказываются на практике на рыболовецком траулере. Слабость, а затем и предательство одного приводит к гибели другого. Картина, начисто лишенная расхожих голливудских клише (а наоборот, словно обращающая зрителя к опыту психологического кино в духе Сергея Соловьева или Ильи Авербаха), просто не могла не понравиться критикам. И, как ни странно, больше других, словно забыв о своих имперско-голливудских привычках, «Снегиря» оценило жюри премии «Золотой орел» Никиты Михалкова, наградив картину в четырех номинациях, включая «Лучший фильм».