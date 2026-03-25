Ученые идентифицировали самую старую из известных собак: ей оказалось 14200 лет

Ученые подтвердили возраст самой ранней из известных собак в мире: ей 14 200 лет, она жила на территории современной Швейцарии и имела ту же родословную, что и все современные домашние псы. До этого возраст древнейших собак, подтвержденный с помощью анализа генома, не превышал 10 900 лет. Результаты исследования опубликовала в журнале Nature группа ученых, проанализировавших останки 216 псовых из доисторической Европы.

Находка была сделана на стоянке Кесслерлох в Швейцарии. Скелет давно считался собачьим — по форме костей, — но генетического подтверждения до сих пор не было сделано. Теперь оно есть — геном животного однозначно указывает на принадлежность к линии домашних собак, а не волков. Это автоматически означает, что одомашнивание произошло раньше, чем считалось, — предположительно, за несколько тысячелетий до приведенной выше даты, поскольку к тому моменту у собак уже успели сформироваться региональные генетические различия.

Ученые также установили, что европейские палеолитические собаки не были одомашнены отдельно от азиатских, поскольку долгое время существовала гипотеза о независимом происхождении европейских собак. Кесслерлохская собака разделяет общих предков со всеми остальными домашними псами мира, хотя и проявляет большее генетическое сходство с позднейшими европейскими собаками, чем с азиатскими. Это значит, что разделение собачьих популяций по регионам началось более 14 200 лет назад.

Исследование также отвечает на вопрос, что произошло с европейскими собаками, когда около восьми тысяч лет назад на континент пришли земледельцы с Ближнего Востока. У людей эта «неолитическая волна» миграции вытеснила местное население охотников-собирателей почти полностью — более 70% генетического материала ранних европейских земледельцев имело ближневосточное происхождение. У собак картина оказалась мягче: примесь ближневосточных генов у неолитических европейских псов составляла от 13 до 66% — в зависимости от региона, а собаки охотников-собирателей продолжали жить бок о бок с пришельцами.

Это говорит о том, что земледельцы не уничтожали и не вытесняли местных собак, а включали их в свой уклад — по всей видимости, потому что те выполняли схожие функции. Авторы проводят параллель с колонизацией Америки, где европейские собаки почти полностью замещают коренных: в неолитической Европе этого не случилось. Мезолитические псы оставили глубокий след в генофонде континента, который прослеживается вплоть до наших дней — современные европейские собаки примерно наполовину наследуют генетику доземледельческой эпохи.

Для исследования ученые разработали специальную технологию захвата ДНК, которая позволила обогатить сохранившийся генетический материал в 10–100 раз и однозначно определить, собака перед ними или волк, для 141 из 216 образцов. Параллельно геномный анализ опроверг ряд прежних находок: так, останки из бельгийской пещеры Гойе возрастом 13 700 лет, которые считались собачьими из-за небольшого размера костей и следов человеческой обработки, оказались волчьими.