Двое задержанных по подозрению в поджоге завода LPP Holding по производству беспилотников в Пардубице оказались гражданином США Юссефом Мотусом и гражданкой Чехии Агнешкой Браховой. Оба они придерживаются анархистских и пропалестинских взглядов. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Мотус, согласно биографии на музыкальном сайте Ra.co, имеет египетские и саудовские корни. Он занимался диджеингом и фотографией, опубликовал несколько статей на сайте чешского феминистского журнала «Вторая смена». Агнешка Брахова придерживается анархических и феминистских взглядов, в 2024–2025 годах неоднократно участвовала в акциях протеста против действий Израиля в Газе, против организации в Праге поминальной молитвы по убитому в США правому активисту и стороннику Дональда Трампа Чарли Кирку, против приезда в город президента Аргентины Хавьера Милея.

Их обоих задержали накануне и отправили под стражу. Еще один подозреваемый был задержан в Словакии, его экстрадиции Чехия сейчас добивается.

Утром 20 марта неизвестные подожгли помещения LPP Holding. По данным экстренных служб, загорелся склад, где хранились стройматериалы. В тот же день ответственность за инцидент взяла на себя не упоминавшаяся ранее «антиизраильская группа» The Earthquake Faction. В опубликованном заявлении она назвала себя «международной подпольной сетью» и связала атаку с войной в секторе Газа, утверждая, что целью было предприятие, связанное с израильской оборонной промышленностью. Во втором коммюнике, опубликованном накануне, группа потребовала от LPP Holding разорвать связи с израильской Elbit Systems и осудить «оккупацию Палестины», пригрозив в противном случае опубликовать якобы похищенные внутренние документы компании. Представители компании сообщили, что не поставляли свою продукцию Израилю и не связаны с Elbit Systems.

The Earthquake Faction ранее не упоминалась в публичном поле. Сейчас медийное присутствие группы ограничено сайтом, на котором размещено заявление и видео поджога, и Telegram-каналом, созданным за день до акции. При этом Telegram не пользуется большой популярностью как в Чехии, так и в странах ЕС в целом, — обычно активистские группы в первую очередь заводят страницы в популярных или, наоборот, децентрализованных соцсетях, но не в Telegram.