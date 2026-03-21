LPP Holding, чье производство беспилотников в Чехии подожгла «антиизраильская группа», не поставляла продукцию Израилю, но снабжает Украину

Фото: полиция Чехии
Утром 20 марта неизвестные подожгли помещения чешской компании LPP Holding, основная деятельность которой — производство беспилотников. В тот же день ответственность на себя взяла не упоминавшаяся ранее «антиизраильская группа» The Earthquake Faction.
Руководитель отдела внешних связей LPP Holding Мартина Тауберова в ответ на запрос The Insider сообщила, что компания никогда не сотрудничала с израильскими компаниями и не осуществляла поставки Израилю, но снабжает Украину:
«LPP Holding не участвовала ни в каких проектах, не заключала контрактов и не вела активного сотрудничества с израильскими компаниями, включая Elbit Systems, а также с израильскими государственными учреждениями или посредниками. Хотя в прошлом рассматривалась возможность переговоров, никаких соглашений не было заключено, и сотрудничество не состоялось.
LPP Holding не поставляла свою продукцию, технологии или компоненты в Израиль ни прямо, ни косвенно.
LPP Holding поставляет свою продукцию и технологии в поддержку Украины. Компания заключила контракты с украинскими партнерами, и наши сложные полностью автономные беспилотные системы были развернуты в реальных боевых условиях. Они оснащены передовой оптической навигацией собственной разработки, которая делает наш одноразовый ударный дрон устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы, а также обеспечивает ценную возможность нанесения ударов в глубину обороны».
При этом Тауберова подчеркнула, что LPP Holding ранее не сталкивалась с угрозами подобного рода.
The Earthquake Faction ранее не упоминалась в публичном поле. Сейчас медийное присутствие группы ограничено сайтом, на котором размещено заявление и видео поджога, и Telegram-каналом, созданным за день до акции. При этом Telegram не пользуется большой популярностью как в Чехии, так и в странах ЕС в целом — обычно активистские группы в первую очередь заводят страницы в популярных или, наоборот, децентрализованных соцсетях, но не в Telegram.
The Insider также обращал внимание, что группа использует почту на сервисе Proton — это нетипично для радикальных левых активистских групп в Европе, которые чаще используют активистские почтовые серверы.
При этом пожар не повлиял на поставки в Украину, сообщила чешская инициатива «Подарок для Путина», собирающая средства на закупку дронов:
«В связи с террористическим актом в Пардубицах мы хотим публично повторить информацию, которую вчера вечером мы вновь подтвердили у владельцев LPP. Пожар никак не повлияет на запланированную поставку ударных дронов MTS 40 на Украину. Сбор средств подходит к концу. Спасибо всем».
По данным экстренных служб, в складском помещении, которое охватил пожар, находились в основном стройматериалы, а не производственное оборудование. За несколько часов пожар был локализован и полностью ликвидирован во второй половине дня.
Компания LPP Holding ранее привлекала внимание российских пропагандистских медиа. Например, в мае 2025 года «Комсомольская правда» писала о ней: «Чехия передала Украине сотни дронов с искусственным интеллектом».
В связи с поджогом производства беспилотников премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил свою поездку в Будапешт, где должен был встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на правоконсервативном форуме CPAC. Также Бабиш заявил о необходимости обеспечить собственную безопасность оружейным компаниям.
Бабиш также напомнил о взрывах во Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека и были уничтожены десятки тонн вооружений. Позднее чешские власти заявили, что за диверсией стояли сотрудники российского военного разведывательного управления (ГРУ), в том числе Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные по отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании. По данным расследования The Insider и Bellingcat, операция координировалась командиром войсковой частью ГРУ № 29155 генералом Андреем Аверьяновым и включала несколько участников, часть из которых действовала под дипломатическим прикрытием. Чехия впоследствии выслала российских дипломатов и обвинила Москву в организации взрывов.