LPP Holding, чье производство беспилотников в Чехии подожгла «антиизраильская группа», не поставляла продукцию Израилю, но снабжает Украину

Утром 20 марта неизвестные подожгли помещения чешской компании LPP Holding, основная деятельность которой — производство беспилотников. В тот же день ответственность на себя взяла не упоминавшаяся ранее «антиизраильская группа» The Earthquake Faction.

Руководитель отдела внешних связей LPP Holding Мартина Тауберова в ответ на запрос The Insider сообщила, что компания никогда не сотрудничала с израильскими компаниями и не осуществляла поставки Израилю, но снабжает Украину:

«LPP Holding не участвовала ни в каких проектах, не заключала контрактов и не вела активного сотрудничества с израильскими компаниями, включая Elbit Systems, а также с израильскими государственными учреждениями или посредниками. Хотя в прошлом рассматривалась возможность переговоров, никаких соглашений не было заключено, и сотрудничество не состоялось.

LPP Holding не поставляла свою продукцию, технологии или компоненты в Израиль ни прямо, ни косвенно.

LPP Holding поставляет свою продукцию и технологии в поддержку Украины. Компания заключила контракты с украинскими партнерами, и наши сложные полностью автономные беспилотные системы были развернуты в реальных боевых условиях. Они оснащены передовой оптической навигацией собственной разработки, которая делает наш одноразовый ударный дрон устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы, а также обеспечивает ценную возможность нанесения ударов в глубину обороны».

При этом Тауберова подчеркнула, что LPP Holding ранее не сталкивалась с угрозами подобного рода.

The Earthquake Faction ранее не упоминалась в публичном поле. Сейчас медийное присутствие группы ограничено сайтом, на котором размещено заявление и видео поджога, и Telegram-каналом, созданным за день до акции. При этом Telegram не пользуется большой популярностью как в Чехии, так и в странах ЕС в целом — обычно активистские группы в первую очередь заводят страницы в популярных или, наоборот, децентрализованных соцсетях, но не в Telegram.

