В Чехии арестовали двоих обвиняемых в поджоге производства дронов для Украины. Среди подозреваемых есть граждане США

Суд в Пардубице 24 марта отправил под стражу двоих обвиняемых по делу о поджоге помещений компании LPP Holding, которая поставляет дроны Украине. В суд доставили молодого мужчину и женщину.

Всего задержаны трое подозреваемых: двое — на территории Чехии, еще один — в Словакии, откуда полиция Чехии добивается его выдачи. По данным полиции, среди задержанных есть граждане Чехии и США. Двоим фигурантам предъявлены обвинения в террористическом акте и участии в террористической группе.

Полиция заявила, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме. Для ареста были признаны все три основания: риск побега, риск сговора и риск продолжения преступной деятельности. При этом силовики подчеркнули, что, по их данным, признаков новой угрозы для населения сейчас нет, но розыск остальных подозреваемых продолжается вместе с зарубежными партнерами.

Один из обвиняемых — молодой мужчина — крикнул журналистам: «Free Palestine!» По словам судьи, именно он является иностранцем. Полиция ранее сообщала, что среди задержанных есть граждане США.

У здания суда в это время собрались сторонники Палестины с флагами и в арафатках. Когда арестованных выводили из здания, их соратники выкрикивали слова поддержки. При этом чешские власти пока не раскрывают подробности о личностях фигурантов, кроме гражданства некоторых задержанных.

В тот же день группировка The Earthquake Faction, взявшая на себя ответственность за поджог, опубликовала второе коммюнике. В нем она потребовала от LPP Holding до 20 апреля публично разорвать все связи с израильской Elbit Systems и осудить «оккупацию Палестины», пригрозив в противном случае опубликовать якобы похищенные внутренние документы компании. Telegram-канал группы к этому моменту уже был удален, а на сайте организации появилось сообщение, что других аккаунтов в соцсетях у нее нет.

LPP Holding ранее отрицала, что сотрудничала с Elbit Systems или производила для Израиля дроны на атакованной площадке. В новом заявлении компания также отвергла обвинения в том, что объект был плохо защищен. В LPP утверждают, что в пострадавших зданиях не было ни производства дронов Elbit, ни производства их собственных дронов MTS, а располагались административные и складские помещения, а также производство и модернизация другой техники. Компания заявила, что соблюдала требования безопасности, а после атаки усилила охрану и сотрудничает со следствием.

При этом заявление The Earthquake Faction не сняло сомнений в том, кто именно стоит за атакой. Сама LPP с самого начала настаивает, что не поставляла продукцию Израилю, а чешские комментаторы и эксперты допускают, что пропалестинская риторика может быть как реальным мотивом, так и прикрытием для другой операции. Полиция официально эту версию не комментирует. Неподтвержденными остаются и утверждения группы о похищении «секретных» документов: кроме видео, на котором нападавшие забирают бумаги со столов, никаких доказательств их ценности или содержания пока нет.