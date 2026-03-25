Трамп поддержал действующего премьера Орбана перед выборами в Венгрии. В опросах лидирует оппозиция

Парламентские выборы запланированы на 12 апреля. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия «Фидес» уступает по популярности оппозиционной «Тисе». Ее возглавляет главный соперник 62-летнего Виктора Орбана на этих выборах, 44-летний Петер Мадьяр.

Перед выборами в стране усиливается борьба партий. Ранее венгерские журналисты из издания Telex обнаружили сеть более чем из тысячи профилей в соцсети Facebook, которые, как утверждается, используются для пропаганды нарративов партии Орбана. По словам журналиста-расследователя Саболча Пани, помощь Виктору Орбану в предвыборной кампании оказывают российские политтехнологи, которых отправил Кремль. В Москве это отрицают.

В свою очередь Орбан и его сторонники обвиняют Брюссель и Киев в попытке сместить действующее правительство, а оппозицию — во втягивании страны в российско-украинскую войну. Глава кабмина назвал предстоящее голосование «выбором между войной и миром».