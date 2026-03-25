Трамп поддержал действующего премьера Орбана перед выборами в Венгрии. В опросах лидирует оппозиция

Президент США публично поддержал переизбрание Виктора Орбана на пост премьер-министра Венгрии. Дональд Трамп назвал его «настоящим другом, бойцом и победителем». По словам американского лидера, за последний год отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот:
«Глубокоуважаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — по-настоящему сильный и влиятельный лидер с доказанным опытом выдающихся результатов. Он неустанно борется за свою великую страну и ее народ и любит их так же, как я люблю Соединенные Штаты Америки. Я с гордостью поддержал Виктора на выборах в 2022 году и с честью делаю это снова. День голосования — 12 апреля 2026 года. Венгрия, приходите на выборы и голосуйте за Виктора Орбана. Я полностью на его стороне».
Парламентские выборы запланированы на 12 апреля. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия «Фидес» уступает по популярности оппозиционной «Тисе». Ее возглавляет главный соперник 62-летнего Виктора Орбана на этих выборах, 44-летний Петер Мадьяр.
Перед выборами в стране усиливается борьба партий. Ранее венгерские журналисты из издания Telex обнаружили сеть более чем из тысячи профилей в соцсети Facebook, которые, как утверждается, используются для пропаганды нарративов партии Орбана. По словам журналиста-расследователя Саболча Пани, помощь Виктору Орбану в предвыборной кампании оказывают российские политтехнологи, которых отправил Кремль. В Москве это отрицают.
В свою очередь Орбан и его сторонники обвиняют Брюссель и Киев в попытке сместить действующее правительство, а оппозицию — во втягивании страны в российско-украинскую войну. Глава кабмина назвал предстоящее голосование «выбором между войной и миром».