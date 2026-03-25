ФАС не будет привлекать к ответственности за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года

Федеральная антимонопольная служба до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за рекламу в Telegram и на YouTube. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Для регулирования рекламы на этих платформах, по заявлению ФАС, нужен переходный период. Он продлится до конца этого календарного года.

В пресс-релизе ведомства рекламу на этих сервисах по-прежнему считают незаконной, однако там отметили, что «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы»:

«Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут».

С 1 сентября прошлого года в России вступили в силу поправки к закону «О рекламе», которые запрещают рекламные интеграции на платформах, признанных в России «нежелательными» или экстремистскими, а также заблокированных на территории страны.

В начале марта после начала блокировок Telegram ФАС объявила рекламные интеграции в мессенджере и на сервисе YouTube незаконными. Тогда же стало известно о первом деле против YouTube-блогера за рекламу на ее канале.