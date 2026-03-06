ФАС возбудила первое дело против блогера за рекламу в YouTube-канале

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против блогера Александры Посновой за рекламу, размещенную в ролике на YouTube. Сама Поснова сообщила об этом в своем Telegram-канале, передает «Подъём».

По ее словам, уведомление пришло накануне. Поводом для претензий ФАС стала реклама ореховых батончиков во влоге, снятом во время поездки в Гималаи. В документе ведомства говорилось, что YouTube внесен в реестр нежелательных ресурсов, а доступ к нему формально ограничен — серверы замедлены.

Поснова отметила, что реклама была надлежащим образом оформлена, все налоги уплачены. Она намерена оспорить возбужденное дело.