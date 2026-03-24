Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

402

 

 

 

 

 

Новости

Китай развернул масштабную программу по картографированию морского дна. Собираемые данные имеют и военное применение — Reuters

The Insider
Фото: китайская атомная подводная лодка класса «Цзинь» типа 094А в Южно-Китайском море в 2018 году / Reuters

Фото: китайская атомная подводная лодка класса «Цзинь» типа 094А в Южно-Китайском море в 2018 году / Reuters

Последние два года Пекин проводит масштабную операцию по подводному картографированию и мониторингу в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Часть этих работ проводится для изучения месторождений полезных ископаемых или районов для рыболовства, однако некоторые из собираемых данных имеют и военное применение на случай возможного вооруженного конфликта, сообщает агентство Reuters.

В операции участвуют десятки морских судов, которые занимаются картографированием морского дна в разных точках мира. По меньшей мере восемь из судов, отслеживаемых агентством Reuters, занимались картографированием морского дна. Еще около десяти перевозили оборудование для картографирования. 

Их исследования были сосредоточены в водах вокруг Филиппин, вблизи Гуама и Гавайев, а также американских военных объектов на атолле Уэйк в северной части Тихого океана.

В качестве примера агентство приводит работу исследовательского судна Dong Fang Hong 3 Китайского океанологического университета. В 2024 и 2025 годах оно курсировало в водах вблизи Тайваня и американского форпоста Гуам, а также в стратегически важных районах Индийского океана. 

По данным университета, судно проводило исследования ила и климата в этих регионах. Однако научная статья, написанная по итогам работ, показывает, что Dong Fang Hong 3 также вел обширное глубоководное картографирование. По словам опрошенных агентством экспертов и чиновников ВМС США, тип собранных данных может быть использован и в военных целях. 

Так, он дает Пекину представление о подводных условиях, необходимых для более эффективного развертывания подводных лодок и поиска подлодок противника. Экипажу подлодок необходима информация о подводном рельефе, чтобы избегать столкновений и иметь возможность маскировать свои суда.

Иллюстрация к материалу

Эксперты в области военно-морского флота, опрошенные агентством, отмечают масштабность китайских исследований. Большое внимание Пекин уделил картографрованию региона к востоку от Филиппин, расположенных вдоль Первой островной цепи. Эта цепочка территорий в значительной степени контролируется союзниками Штатов и образует естественный барьер между прибрежными морями Китая и Тихим океаном. По словам президента Австралийского военно-морского института Питера Ливи, внимание к этому региону свидетельствует о том, что Китай «хочет изучить морскую территорию, чтобы вырваться из нее».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте