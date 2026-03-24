Последние два года Пекин проводит масштабную операцию по подводному картографированию и мониторингу в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Часть этих работ проводится для изучения месторождений полезных ископаемых или районов для рыболовства, однако некоторые из собираемых данных имеют и военное применение на случай возможного вооруженного конфликта, сообщает агентство Reuters.

В операции участвуют десятки морских судов, которые занимаются картографированием морского дна в разных точках мира. По меньшей мере восемь из судов, отслеживаемых агентством Reuters, занимались картографированием морского дна. Еще около десяти перевозили оборудование для картографирования.

Их исследования были сосредоточены в водах вокруг Филиппин, вблизи Гуама и Гавайев, а также американских военных объектов на атолле Уэйк в северной части Тихого океана.

В качестве примера агентство приводит работу исследовательского судна Dong Fang Hong 3 Китайского океанологического университета. В 2024 и 2025 годах оно курсировало в водах вблизи Тайваня и американского форпоста Гуам, а также в стратегически важных районах Индийского океана.

По данным университета, судно проводило исследования ила и климата в этих регионах. Однако научная статья, написанная по итогам работ, показывает, что Dong Fang Hong 3 также вел обширное глубоководное картографирование. По словам опрошенных агентством экспертов и чиновников ВМС США, тип собранных данных может быть использован и в военных целях.

Так, он дает Пекину представление о подводных условиях, необходимых для более эффективного развертывания подводных лодок и поиска подлодок противника. Экипажу подлодок необходима информация о подводном рельефе, чтобы избегать столкновений и иметь возможность маскировать свои суда.