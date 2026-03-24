Иран атаковал Израиль ракетами семь раз менее чем за 10 часов

В ночь на вторник, 24 марта, Иран совершил семь ракетных ударов по территории Израиля, сообщает CNN со ссылкой на данные израильских властей. Атаки продолжались почти 10 часов.

ЦАХАЛ по меньшей мере четыре раза направлял поисково-спасательные группы в места попаданий в центральной части страны. Есть разрушения в Тель-Авиве. The Times of Israel пишет, что четыре жителя получили легкие ранения, повреждены несколько зданий. Еще один человек ранен в Хайфе.

В ходе последнего удара сработали сирены в Димоне — городе, расположенном рядом с израильским ядерным исследовательским центром в пустыне Негев. 21 марта в результате попадания ракеты в жилой дом в Димоне пострадали более 50 человек.

ЦАХАЛ также продолжает наносить удары по Ирану: ВВС Израиля нанесли удары более чем по 50 целям в ночь на вторник, включая пусковые площадки и другие военные объекты. По данным Армии обороны Израиля, с начала войны израильские силы нанесли удары более чем по 3000 целям в Иране.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что США ведут «очень хорошие и продуктивные переговоры» с Ираном, и приказал Пентагону на пять дней прекратить удары по иранским энергетическим объектам. Иранские информагентства в ответ опубликовали сообщения, в которых говорилось, что Тегеран не ведет никаких переговоров и намерен воевать дальше.