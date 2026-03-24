Евросоюз направит корабли в Ормузский пролив только после завершения боевых действий — Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз будет готов направить корабли в Ормузский пролив только после завершения боевых действий США и Израиля против Ирана. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Канберре, Австралия, передает The Australian.

«Лидеры Европейского союза ясно дали понять, что они могут рассматривать возможность проведения операции или миссии только по окончании боевых действий», — сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также назвала ситуацию с энергоснабжением «критической для союзников во всем мире».



Военный эксперт Давид Шарп сообщил The Insider, что заявления об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив после войны смешны: «После войны никто не будет мешать плавать. А когда кто-то мешает, надо воевать со всеми вытекающими».

21 марта Bloomberg писал со ссылкой на письмо еврокомиссара, что глава энергетики Евросоюза Дан Йоргенсен призвал государства-члены начать заполнение газовых хранилищ досрочно, чтобы избежать конкуренции за поставки, способной спровоцировать скачок цен летом.

22 марта президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ Иран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке. 23 марта он заявил, что после переговоров с Ираном удары по энергетической инфраструктуре откладываются на пять дней. Тегеран назвал заявление Трампа о переговорах ложью.



Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на совместную атаку Израиля и США. Из региона регулярно приходят сообщения об атаках судов дронами и снарядами. В результате экспорт из крупнейшего нефтедобывающего региона парализован, что привело к росту цен на нефть.