МАГАТЭ заявило, что не зафиксировало повреждений израильского ядерного центра в Негеве после ракетной атаки на близлежащий город

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что не получало сведений о возможном повреждении израильского ядерного исследовательского центра, расположенного в пустыне Негев. Ранее близлежащий город Димона подвергся ракетной атаке.

«МАГАТЭ осведомлено о сообщениях об инциденте в городе Димона, Израиль, связанном с попаданием ракеты, и не получило никаких сведений о повреждении ядерного исследовательского центра в Негеве. Информация из стран региона указывает на отсутствие аномальных уровней радиации».

Вечером 21 марта Иран нанес ракетный удар по Димоне. В результате обрушения здания пострадали как минимум 51 человек, в том числе 10-летний ребенок. ЦАХАЛ начал расследование, чтобы выяснить, почему баллистическая ракета не была перехвачена средствами противоракетной обороны.

Иранские власти заявили, что атака на Димону была ответом на удар по комплексу по обогащению урана в Натанзе 21 марта. В ЦАХАЛ заявили, что не наносили никаких ударов в этом районе Ирана и не могут комментировать действия США во время войны.

