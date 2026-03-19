Anthropic опросила более 80 тысяч пользователей чат-бота Claude об их отношении к ИИ: люди одновременно надеются на него и боятся

Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, опубликовала результаты масштабного качественного исследования: более 80 тысяч пользователей из 159 стран рассказали в интервью о том, чего они ждут от искусственного интеллекта и чего опасаются. Опрос проводился в декабре при помощи специальной версии Claude, которая задавала вопросы и адаптировала их в зависимости от ответов. По утверждению Anthropic, это крупнейшее подобное исследование в истории — как по числу участников, так и по количеству языков (70).

Главный вывод исследования — надежды и страхи, связанные с ИИ, не делят людей на два лагеря, а сосуществуют внутри одного человека. Те, кто активнее всего пользуется ИИ для эмоциональной поддержки, втрое чаще остальных боятся стать от него зависимыми. Юристы чаще других профессий сталкиваются с «галлюцинациями» и ошибками ИИ — и одновременно чаще других отмечают пользу ИИ для принятия решений. Фрилансеры-креативщики получают от ИИ экономическую выгоду, но в почти равной мере ощущают, что он угрожает их заработку.

Самым популярным запросом к ИИ оказалась не продуктивность на работе сама по себе, а то, что за ней стоит, — свободное время для семьи и личной жизни. 19% участников хотели бы, чтобы ИИ помог им делать работу качественнее, еще 14% мечтают об освобождении от бытовой рутины, а 11% видят в ИИ инструмент для высвобождения времени. Когда интервьюер спрашивал, зачем именно нужна продуктивность, респонденты часто переключались на личные темы: возможность готовить ужин вместе с матерью вместо работы или больше читать.

81% опрошенных заявили, что ИИ уже хотя бы отчасти помог им в том, чего они хотели от технологии. Среди самых ярких историй — разработчик из США, который с помощью ИИ сократил 173-дневный рабочий процесс до трех дней, немой пользователь из Украины, создавший с помощью Claude бот для общения голосом, и бывший мясник из Чили, который в 50 с лишним лет запустил собственный IT-проект. Украинские пользователи особенно часто описывали ИИ как источник эмоциональной поддержки в условиях войны.

Среди опасений лидирует ненадежность ИИ — ее упомянули 27% респондентов. На втором месте — угроза рабочим местам и экономическому благополучию (22%), именно этот страх сильнее всего влияет на общее отношение человека к ИИ. 22% беспокоит потеря самостоятельности и способности принимать решения, 16% — ослабление когнитивных навыков. Преподаватели в 2,5–3 раза чаще среднего отмечали, что уже наблюдают признаки такого ослабления у своих студентов.

Исследование также выявило географический разрыв: жители стран с низким и средним доходом относятся к ИИ заметно оптимистичнее. В Африке и Южной Азии респонденты вдвое чаще европейцев и американцев заявляли, что их вообще ничего не беспокоит. Они чаще видят в ИИ инструмент предпринимательства и образования — способ обойти нехватку учителей, недоступность капитала и дорогое обучение.

