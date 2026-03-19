ФРС одобрила снижение требований к капиталу крупных и региональных банков США, установленных после кризиса 2008 года

Федеральные банковские регуляторы США в четверг, 19 марта, представили проект масштабного смягчения требований к капиталу крупных и региональных банков, сообщает The New York Times. Совокупное снижение нормативов капитала для крупнейших банков составит в среднем 4,8%, а для более мелких — до 7,8%. Как пишет издание, сторонники реформы считают, что она простимулирует кредитование, однако критики предупреждают о росте системных рисков в банковском секторе.

Предложенные правила пересматривают нормы, принятые после финансового кризиса 2007 года, который спровоцировал глобальную рецессию. За прошедшие с тех пор годы крупные банки более чем вдвое нарастили свои резервы, увеличив их на $1 трлн. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, прошло почти два десятилетия и за это время стало ясно, что отдельные элементы посткризисной регуляторной системы нуждаются в корректировке. Совет управляющих ФРС одобрил пакет поправок шестью голосами против одного.

Реформа проводится в рамках более широкого курса администрации Трампа на дерегулирование банковской отрасли. Его проводник — вице-председатель ФРС по надзору Мишель Боуман. В прошлом году ФРС уже предложила изменить процедуру ежегодных стресс-тестов для крупных банков, сделав ее более лояльной, а также объявила о планах сократить надзорный штат на 30%. Боуман заявила, что новые правила устранят избыточные ограничения для кредитования бизнеса и домохозяйств.

Единственным голосом против выступил член Совета управляющих ФРС Майкл Барр, ранее смещенный с поста вице-председателя по надзору после прихода Трампа. Барр назвал снижение требований к капиталу «ненужным и неразумным» и предупредил, что принятие такого решения может спровоцировать глобальную «гонку на дно» в области банковского регулирования в США.

При этом, по мнению регулятора, особенно от реформы выиграют региональные банки — освободившийся капитал они смогут направить на кредитование или выплату дивидендов. В то же время, как пишет NYT, критики напоминают, что именно региональные банки несут повышенные риски: три года назад крах Silicon Valley Bank, кредитовавшего технологические компании, вызвал кризис доверия ко всему сектору, и за считаные дни обанкротились еще два банка. Как сообщалось ранее, на фоне того кризиса крупнейшие центробанки мира во главе с ФРС объявили о совместных мерах по предоставлению экстренной долларовой ликвидности.

