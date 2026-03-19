«РКН судить надо»: губернатор Гладков озвучил жалобы белгородцев на отключения интернета и признал гибель людей

В Белгородской области из-за отсутствия мобильного интернета в приграничных районах «достаточно часто» гибнут люди. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях, передает Telegram-канал «Говорит НеМосква».

Глава региона зачитывал обращения жителей, недовольных отключениями связи.

«Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? Белый список — не работает половина, дроны как летели, так и летят, им это не помеха. РКН судить надо», — зачитал Гладков мнения белгородцев.

Губернатор заявил, что «абсолютно согласен со всеми возмущениями».

«Для жителей приграничья это еще большая угроза — отсутствие информации, которое приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, ранениям, разрушениям», — сказал он.

По словам Гладкова, власти региона ведут переговоры с федеральным центром и силовыми структурами «по нахождению компромиссного решения», однако оно «не будет простым». При этом губернатор подчеркнул, что федеральные власти «слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации».