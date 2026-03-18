Еврокомиссия представила план EU Inc., призванный помочь европейским компаниям составить конкуренцию американским и китайским

Еврокомиссия представила план по сокращению бюрократических процедур для бизнеса под названием EU Inc. Он призван помочь европейским компаниям составить конкуренцию американским и китайским, пишет Bloomberg.

Ключевой элемент инициативы — единый общеевропейский правовой режим, в рамках которого компании смогут пройти регистрацию один раз и работать сразу во всех 27 странах ЕС. Согласно плану, предприниматель сможет зарегистрировать компанию в любой стране — члене Евросоюза в течение 48 часов и полностью онлайн. При этом форма добровольная, предполагается и возможность продолжения регистрации по национальному законодательству.

Исполнительный орган ЕС рассчитывает, что снятие административных барьеров и правовая предсказуемость сделают Евросоюз более привлекательным для стартапов и инвесторов и позволят европейским компаниям эффективнее развиваться. Пакет мер включает полностью цифровые процедуры регистрации, унифицированные требования к корпоративному управлению и налоговой отчетности, а также отсутствие минимального требования к уставному капиталу.

Как отмечается, в политическом плане инициатива отражает растущую озабоченность Европы собственной конкурентоспособностью — прежде всего в борьбе за высокотехнологичные компании с США и Китаем. Брюссель позиционирует EU Inc. как часть более широкой стратегии, цель которой — превратить Европу в самое удобное место для открытия и развития бизнеса.

В 2023 году сообщалось, что Еврокомиссия готовила масштабную программу по наращиванию конкурентоспособности на фоне США и Китая в сфере «зеленой экономики»: тогда исполнительный орган намеревался ослабить правила государственного финансирования инвестиций в возобновляемую энергетику и безуглеродную промышленность.

