Словакия официально уведомила Украину, что прекращает аварийные поставки электроэнергии

Словакия уведомила Украину о расторжении с мая договора о взаимопомощи в аварийных ситуациях. Как сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго», соответствующее письмо было получено от словацкого системного оператора SEPS.

В заявлении «Укрэнерго» говорится, что в письме SEPS не сообщается о причинах одностороннего расторжения договора. Украинская сторона подчеркивает, что никогда не нарушала условий соглашения, «действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства».

При этом «Укрэнерго» обещает, что изменения не затронут украинских потребителей энергии. «Аварийная помощь из Словакии привлекалась НЭК “Укрэнерго” довольно редко и в очень ограниченных объемах. Последний подобный случай был зафиксирован еще в январе этого года. Прекращение действия договора о взаимном оказании аварийной помощи никак не влияет на коммерческий обмен. Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений», — говорится в заявлении украинской компании.

О том, что Словакия прекратит помогать Украине в стабилизации энергосети, словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял в феврале. Работа сетей Украины регулярно нарушается из-за атак российской армии на энергетические объекты.

23 февраля Словакия вместе с Венгрией наложили вето на проект 20-го пакета санкций Евросоюза против России и предоставление Украине «военного кредита» на €90 млрд. Недовольство этих стран было вызвано тем, что Киев прекратил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», поврежденному российским ударом.

