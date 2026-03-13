Крупнейший подсанкционный проект российской Арктики связан с казахстанскими миллиардерами и семьей вице-премьера РФ Трутнева — Arctida

Крупнейший инвестиционный проект российской Арктики, Баимское месторождение на Чукотке, оказался связан с казахстанскими миллиардерами, несмотря на американские санкции, выяснило издание Arctida. Журналисты проследили, как за последние годы менялась структура владения горно-обогатительным комбинатом (ГОК) стоимостью более триллиона рублей.

До 2018 года месторождение принадлежало Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, которые продали его казахстанской корпорации KAZ Minerals миллиардеров Владимира Кима и Олега Новачука. К тому моменту корпорация уже имела опыт разработки крупных медных карьеров в Казахстане, но в арктических условиях еще не работала.

Из-за западных санкций, которые ввели после полномасштабного вторжения России в Украину, владение месторождением иностранцами стало затруднительным. В связи с этим активы перешли к российскому закрытому паевому инвестиционному фонду «Пальмира Севера», которым управляет компания «Рускапитал». Последняя ранее была под контролем «Рид Ойл-Пермь», ее совладельцем до 2023 года значился Дмитрий Трутнев — сын нынешнего вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Трутнев-старший активно курирует освоение месторождения, говорится в статье.

Строительством ГОКа занималась компания «Вега развитие», которая, по данным издания «Система», находится под контролем дубайского юрлица Nord Rim DMCC, аффилированного с Владимиром Кимом через банк RBK. За прошлые два года «Вега развитие» получила от «ГДК Баимская» более 10 млрд рублей за управление строительством комбината. По данным Arctida, партнер Кима Олег Новачук тоже до сих пор связан с чукотским проектом: до марта 2025 года он оставался учредителем «Вега развития».

Еще один строитель инфраструктуры ГОК — «Северные инженерные решения». Учредителем выступила компания Nomad Construction Limited, за которой стоит казахстанский бизнес-партнер Новачука Ален Байгазин.

Проект пользуется значительной государственной поддержкой, однако конечными бенефициарами выступают зарубежные лица.