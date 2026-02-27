Российские вложения в геологоразведку в Арктике составили рекордные 195,5 млрд рублей

Инвестиции в геологоразведку в российской Арктике за 2025 год достигли 195,5 млрд рублей — такие данные привел министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, сообщает ТАСС.

Козлов уточнил, что подавляющую часть вложений обеспечивают недропользователи: из общей суммы лишь 5,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета. По его оценке, ежегодный прирост затрат на геологоразведку в регионе составляет порядка 5–10%.

Год назад, по итогам 2024-го, аналогичный показатель составлял около 175 млрд рублей. Таким образом, совокупные инвестиции за год увеличились более чем на 11%.

Еще в 2021 году Минприроды утвердило программу изучения арктических недр, рассчитанную до 2035 года и ориентированную на формирование грузовой базы Северного морского пути. Согласно этим планам, к 2035 году ежегодный объем перевозок минерального сырья по СМП должен достичь 60 млн тонн.

По итогам геологоразведочных работ в 2025 году в России в целом поставлено на государственный баланс 317 новых месторождений, в том числе на арктических территориях. Прирост запасов нефти и конденсата составил 640 млн тонн, газа — 670 млрд кубометров.

