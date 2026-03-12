Пашинян заставил уволиться директора Музея-института геноцида за то, что она подарила вице-президенту США Вэнсу книгу о Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что директор ереванского Музея-института геноцида Эдита Гзоян написала заявление об увольнении по его требованию. Как заявил глава правительства в ходе брифинга, его недовольство вызвал тот факт, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу при посещении Мемориала геноцида подарили книгу о Нагорном Карабахе (Арцахе).

«Да, это было сделано по моему указанию, я попросил, чтобы она написала заявление об увольнении. Я посчитал это действием, противоречащим внешней политике кабмина. Я посчитал это провокационным действием. <...>

Имеется тема возвращения беженцев? Азербайджан точно так же продвигает данные темы. Эти темы будут развиваться, сталкиваться друг с другом и перерастут в войну. Когда премьер-министр страны заявляет об отсутствии карабахского движения, что значит дарить иностранному гостю книгу по карабахскому вопросу? Сколько людей в этой стране способны проводить внешнюю политику? В Армении внешнюю политику проводит правительство, и любой государственный чиновник, который скажет нечто противоречащее этой политике, должен быть уволен» (цитата по News.am).



О том, что Гзоян подала заявление об увольнении с должности директора, в музее сообщили накануне, 11 марта.

Джей Ди Вэнс приезжал в Ереван в феврале, во время визита он посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян в Османской империи, и возложил цветы. Впоследствии армянские журналисты и пользователи социальный сетей обратили внимание, что твит о посещении мемориала, опубликованный в официальном Twitter вице-президента, был удален и заменен на более нейтральный, без упоминания геноцида.

Карабахское движение — массовое национальное движение, начавшееся в Армении и Нагорно-Карабахской автономной области в 1980-х годах, целью которого было убедить руководство СССР передать регион, населенный преимущественно армянами, из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Последующий конфликт, включавший погромы и массовые убийства армян в Азербайджане, а также военную агрессию против Нагорного Карабаха, продлился более тридцати лет и закончился тем, что в сентябре 2023 года все армянское население региона вынуждено было его покинуть.

Европейский парламент в резолюции осудил Азербайджан за «насильственный захват» Нагорного Карабаха и назвал насильственное перемещение населения региона этнической чисткой.