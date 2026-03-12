Алексей Москалëв вместе с дочерью прилетели во Францию по гуманитарным визам

Вечером 11 марта Алексей Москалëв, осужденный за антивоенный рисунок дочери, и его дочь Мария прилетели в Париж. Теперь они находятся под гуманитарной защитой Франции, стало известно The Insider.

Днем ранее Москалëвы получили laissez-passer — проездной документ, позволяющий въехать в страну без загранпаспорта. Как сообщила организация inTransit, изначально они пытались получить немецкие гуманитарные визы, но в августе 2025-го Германия де-факто заморозила программу их выдачи. Процесс получения документов в Германии растянулся более чем на год.

Для Маши Москалëвой возрос риск заведения уголовного дела за «дискредитацию» армии. В конце декабря органы опеки начали искать ее и давить на оставшихся в России родственников. Маша вместе с отцом на тот момент была в Армении.

В декабре 2025-го отец и дочь подали заявку на получение французской гумвизы, она была одобрена в феврале.

Семья Москалëвых попала в поле зрения силовиков в 2022 году, после того как Маша на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок. Позже на Алексея было заведено уголовное дело из-за его поста в «Одноклассниках»: его отправили под домашний арест, а его дочь — в реабилитационный центр. Впоследствии ее передали матери, с которой до этого она не жила и не общалась с ней семь лет.

В марте 2023-го Москалëва приговорили к двум годам лишения свободы без его присутствия в зале суда. Он попытался сбежать из-под домашнего ареста через Беларусь, однако был избит местными силовиками и задержан. Впоследствии апелляционный суд сократил ему срок на два месяца. Из колонии Москалëв вышел в октябре 2024 года.

