Силы НАТО сбили иранскую баллистическую ракету над Турцией

Система противовоздушной обороны Североатлантического альянса сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана, в воздушном пространстве Турции, отчитались в Минобороны республики. Обломки упали на пустующий участок земли в провинции Газиантеп в южной части страны, возле границы с Сирией. Пострадавших и разрушений нет.



«Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы вновь подчеркиваем, что против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны, будут решительно и без колебаний приняты все необходимые меры. Мы также вновь заявляем, что в интересах всех сторон прислушаться к предупреждениям Турции по этому вопросу», — говорится в заявлении Минобороны.



Это уже как минимум вторая иранская ракета, которую сбили над Турцией. Первую перехватили в середине прошлой недели. Тогда обломки упали в соседней провинции Хатай. В НАТО осудили атаку, в Анкаре так же, как и сегодня, предупредили о праве на ответ. Иранская сторона официально отрицает удары по Турции, называя страну «соседом и другом». В свою очередь газета The New York Times писала, что ракета должна была атаковать авиабазу НАТО в турецком Инджирлике, где дислоцированы сотни американских военных.

