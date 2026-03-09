Telegram-канал «Черное зеркало» опубликовал результаты официальной экспертизы Навального. Они опровергают официальную причину смерти

Telegram-канал «Черное зеркало» опубликовал документы судебно-медицинской экспертизы тела Алексея Навального, произведенной после его убийства в колонии (осторожно, в материалах дела содержатся фото, которые могут травмировать!). В документе содержится около 300 страниц с фотографиями тела, анализируемых образцов и хроматограмм.

Сами государственные эксперты, как видно из файлов, даже не пытались проверять Навального на наличие эпибатидина. В заключении говорится:

«Причиной смерти Навального А. А. явилось комбинированное заболевание — гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких».



По мнению реаниматолога Александра Полупана, лечившего Навального после его отравления в 2020 году, опубликованные «Черным зеркалом» файлы официальной экспертизы не согласуются с официальной же версией о смерти, но согласуются с версией об эпибатидине:

«Из новой информации, содержащейся в данном документе, прежде всего обращает на себя внимание наличие множественных кровоизлияний в поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку. Подобная находка не согласуется с официальной версией внезапной сердечной смерти.

Геморрагический панкреатит не является патогномоничным признаком отравления. Тем не менее он вполне может наблюдаться при токсических поражениях. В литературе отсутствуют описания клинической картины отравления человека эпибатидином. Однако известны случаи, когда при отравлении фосфорорганическими соединениями одним из проявлений являлся острый панкреатит, включая его геморрагические формы. С учетом сходства механизмов действия, в частности выраженной гиперактивации вегетативной нервной системы и гиперстимуляции секреторной активности поджелудочной железы, можно ожидать возникновения сходных патофизиологических эффектов и при воздействии эпибатидина.

Обнаруженные морфологические изменения коррелируют с описаниями выраженной острой абдоминальной боли (содержащимися во внутренних документах, которые описывают обстоятельства смерти Алексея Навального) и повышением уровня амилазы в биохимическом анализе крови. На этом фоне выглядит несколько странным тот факт, что в заключительной части экспертизы данная находка фактически игнорируется и квалифицируется как несущественная. Повышение уровня амилазы при этом объясняется сиалоаденитом. Подобная гипотеза выглядит очень сомнительной при наличии множественных кровоизлияний в поджелудочную железу. Указание внезапной сердечной смерти в качестве основной причины смерти при наличии выраженного альтернативного патологического процесса выглядит необоснованным».

Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» 16 февраля 2024 года. The Insider позднее получил доступ к сотням официальных документов, связанных с его гибелью. Опрошенные редакцией врачи тогда также сходились во мнении, что симптомы однозначно указывают на отравление.

В феврале этого года стало известно, что Алексей Навальный был убит веществом эпибатидин. Его образцы обнаружили несколько независимых друг от друга лабораторий. В Кремле эти обвинения отвергли. Институт, синтезировавший яд, которым отравили Навального, как позднее выяснил The Insider, изучал способы его обнаружения.

