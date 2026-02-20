«Это исследовали явно не для лечения»: институт, синтезировавший яд, которым отравили Навального, изучал способы его обнаружения

В 2013–2014 годах ГосНИИОХТ опубликовал две статьи об эпибатидине: если в первой из них речь шла о синтезе яда, то во второй — об испытании его эффекта на организм. Вторая статья под названием «Неопиодные анальгетики. Аналитическое сопровождение доклинических испытаний эндо-эпибатидина» якобы должна изучать обезболивающие свойства этого вещества, но на деле этому эффекту посвящено лишь несколько строк, а основная часть статьи говорит о токсическом действии эпибатидина, его влиянии при разных способах применения и, что еще более показательно, о способах его обнаружения в организме.

Вот, например, как описывается токсический эффект:

«Клиническая картина интоксикации характеризовалась следующими симптомами: двигательное беспокойство, тремор, учащенное дыхание (отдышка как компенсаторная реакция, свидетельствующая о затрудении дыхания), распластывание, судороги, боковое положение, опистотонус, остановка дыхания и гибель. Развитие симптомов интоксикации наблюдалось быстро, через 10–30 секунд, а ослабление симптомов наблюдали через 30 минут. После чего у животных наблюдали кратковременные судороги либо отсутствие таковых. У животных сохранялись заторможенность, атаксия, адинамия в течение нескольких часов. На следующие сутки состояние животного не отличалось от исходного».

Также в статье подробно и с таблицами обсуждаются способы проверки плазмы крови на содержание эпибатидина, что, казалось бы, не имеет никакого отношения к его обезболивающему эффекту.

По мнению экспертов, реальный научный интерес авторов явно носил не медицинский характер. Так, например, считает врач-реаниматолог Александр Полупан, реанимировавший Навального после отравления в 2020 году:

«Несмотря на заявленную актуальность работы, связанную с изучением анальгетического потенциала эпибатидина, значительная часть фактического материала исследования сосредоточена на анализе его фармакокинетики при различных путях введения (внутримышечном и трансдермальном), проявлениях токсических эффектов, а также возможностях лабораторного выявления вещества в плазме крови различными аналитическими методами. В связи с этим клиническая направленность и практическая целесообразность проведенной работы вызывают вопросы. Представленные результаты в большей степени характеризуют параметры достижения токсически значимых концентраций соединения и временные окна его детекции в биологических средах. Такое смещение исследовательского акцента создает впечатление, что прикладной интерес авторов преимущественно сосредоточен на токсикокинетических и детекционных аспектах вещества, а не на клинических».

С выводами Полупана согласен и российский химик, хорошо знакомый с авторами исследования и лично участвовавший в разработке подобных веществ. Он также пояснил, почему для отравления Навального был выбран именно этот яд:

«Все эти институты вроде ГосНИИОХТа традиционно возглавляются либо военными людьми, либо как-то связаны с военными, медицинские аспекты их интересуют мало, и в любом исследовании их всегда интересует возможное применение для военных или спецслужб. А в данном случае по исследованию сразу видно, что изучались никакие не анальгетические свойства, а то, на каких малых дозах этот яд можно обнаружить и через какое время уже становится невозможно определить это вещество. То есть очевидно, что авторов интересовала возможность применения этого яда.

Почти всех авторов этих я знаю: Станьков — это начальник аналитического отдела , Кондратьев тогда был главой ГосНИИОХТа, Деревягина и Дворецкая — это аналитики, Паша Казаков — зам по науке, а Семченко не знаю, он из какого-то медицинского института, видимо, чтобы обосновать “лекарственные“ предназначение исследования.

Судя по всему, получили эпибатидин не в ГосНИИОХТе, а в “Сигнале“ <о том, как “Сигнал“ стал главным производителем ядов для спецслужб, The Insider уже писал>: реакция Дильса — Альдера, защита аминогруппы и циклизация — это всё направление Бабкина, а получение карфентанилов, палладий на угле — это мог делать Сергей Галан, так что я почти уверен, что это делал центр “Сигнал“, просто, видимо, на тот момент у “Сигнала“ либо еще не было базы для доклинических испытаний, либо не хватало рабочих рук, вот и отдали в ГосНИИОХТ.

Почему выбрали именно эпибатидин, для меня совершенно ясно: там бициклическое кольцо, а бициклы не имеют антидотов. То есть хотели гарантированно убить. Конечно, бывают и другие бициклы, но их токсичность для человека точно неизвестна, так что, примени они какой-нибудь бицклогептан или бициклононан, — да, кровь он разжижит, но умрет он или так же, как тогда, в 2020 году, точно не рассчитаешь.

Я думаю, что, скорее всего, яд подмешали в еду. Накожное применение очень сложно рассчитать, в воде мог бы почувствоваться какой-то непривычный вкус или немного измениться цвет, а вот в тюремной баланде это было бы незаметно».

Один из соавторов статьи, на тот момент глава ГосНИИОХТа генерал Владимир Кондратьев, является специалистом по химическому оружию, а его институт — одним из разработчиков «Новичка». Более того, как показывают телефонные биллинги, в дни отравления Навального «Новичком» в июле–августе 2020 года Кондратьев регулярно созванивался с директором НЦ «Сигнал» Артуром Жировым, создавшим непосредственно тот «Новичок», который использовали при отравлении сотрудники ФСБ, и консультировавшим ФСБшников в режиме реального времени в день отравления.