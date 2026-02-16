В Кремле решительно отвергают обвинения в отравлении Алексея Навального эпибатидином

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выводы о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен эпибатидином. Он заявил, что в Кремле решительно отвергают подобные обвинения.

«Очень негативная [реакция на эти обвинения]. Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны, мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем», — сказал Песков, общаясь с журналистами.

Как стало известно The Insider ранее, несколько независимых друг от друга европейских лабораторий смогли обнаружить в образцах биоматериалов Навального эпибатидин — сверхтоксичный яд, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. 14 февраля заявление об этом на полях Мюнхенской конференции сделали представители Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов. Представители стран также заявили, что Россия имела «средства, мотив и возможность» применить яд, поскольку Навальный умер в колонии.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не ставит под сомнение выводы экспертиз.

Эпибатидин — это хлорированный алкалоид, впервые описанный в 1970-х годах и полностью синтезированный в 1993 году. Это нейротоксин, воздействующий на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы: он вызывает онемение, судороги, угнетение дыхания и может привести к смерти вследствие паралича дыхательной мускулатуры. По данным in vitro, вещество практически не метаболизируется в организме человека и достигает максимальной концентрации в мозге примерно через 30 минут.

Алексей Навальный умер в колонии в Харпе 16 февраля 2024 года.