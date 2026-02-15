Рубио: США не ставят под сомнение выводы о том, что Навальный был убит эпибатидином

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не ставит под сомнение выводы пяти европейских стран о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен эпибатидином — сверхтоксичным веществом, обнаруженным в образцах его биоматериалов. Об этом он сказал 15 февраля на пресс-конференции в Братиславе во время визита в Словакию, передает Reuters.



«Мы, безусловно, ознакомлены с этим докладом. Это тревожный доклад. Мы знаем о деле господина Навального и, конечно, у нас нет никаких оснований подвергать его сомнению», — сказал Рубио. Он уточнил, что США не присоединились к совместному заявлению Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов, поскольку это была не их инициатива. «Мы не спорим и не вступаем в конфликт с этими странами по этому поводу. Но это был их отчет, и они его обнародовали», — добавил госсекретарь.



Накануне МИД пяти стран опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что независимые лаборатории «окончательно подтвердили» наличие эпибатидина в образцах, связанных со смертью Навального. В документе подчеркивается, что этот токсин содержится в коже южноамериканских лягушек-древолазов и не встречается в природе в России. Представители стран также заявили, что Россия имела «средства, мотив и возможность» применить яд, поскольку Навальный умер в колонии. Постпреды этих государств при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уведомили гендиректора организации о предполагаемом нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия.



Российские власти ранее отрицали причастность к гибели Навального. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления об отравлении Алексея Навального «информационным вбросом».



Как сообщал The Insider 14 февраля, экспертиза, проведенная по инициативе Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, установила, что в вывезенных семьей биоматериалах обнаружен эпибатидин — хлорированный алкалоид, впервые описанный в 1970-х годах и полностью синтезированный в 1993 году. Это нейротоксин, воздействующий на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы: он вызывает онемение, судороги, угнетение дыхания и может привести к смерти вследствие паралича дыхательной мускулатуры. По данным in vitro, вещество практически не метаболизируется в организме человека и достигает максимальной концентрации в мозге примерно через 30 минут.



В тот же день был опубликован официальный пресс-релиз МИД пяти стран, в котором говорится, что с учетом токсичности эпибатидина и описанных симптомов «отравление с высокой вероятностью стало причиной смерти». В заявлении также напомнили о предыдущих случаях применения отравляющих веществ против Навального в 2020 году и в Солсбери в 2018 году и подчеркнули намерение добиваться привлечения России к ответственности.

