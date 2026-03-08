Четверых грузинских оппозиционеров вызвали на опрос в Службу госбезопасности из-за высказываний об иранском влиянии на Грузию

Служба госбезопасности Грузии 7 марта вызвала на опрос оппозиционера, бывшего главу парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе; бывшего министра обороны, основательницу организации «Гражданская идея» Тину Хидашели; историка и оппозиционного политика Губаза Саникидзе; члена «Лаборатории исследования советского прошлого» Георгия Канделаки. Все были вызваны на опрос в связи с уголовным делом по статье 319 Уголовного кодекса Грузии (оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности). Об этом сообщают агентства «Интерпрессньюс» и издание «Кавказский узел».

Никаких обвинений Таргамадзе, Хидашели, Саникидзе и Канделаки не предъявили. Согласно комментарию самой Хидашели, данному уже после допроса, вопросы касались ее высказываний в телешоу Инги Григолии о грузинском филиале иранского Международного университета Аль-Мустафа. В передаче Хидашели заявила следующее: «В Грузии фактически незаконно действует так называемый университет, школа террористов, ректором которой является человек, объявленный преемником Али Хаменеи».

3 марта было опубликовано исследование Института Хадсона, в подготовке которого принимал участие Канделаки. В нем говорится, что «Исламская Республика Иран „планомерно и организованно“ расширяет свое влияние и „инфраструктуру влияния“ в Грузии». Также в исследовании говорилось и об университете Аль-Мустафа.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал авторов исследования «предателями», обвинил в действиях против национальных интересов Грузии и потребовал расследования их деятельности.

После этого СГБ опубликовала следующее заявление:

«В последние дни различные лица публично заявляли о ряде сведений, касающихся вербовки в Грузии персонала из других стран, включая обвинения или намеки на терроризм. Мы внимательно следим и изучаем как содержание этих заявлений, противоречащих фактическим данным, так и мотивы их авторов, обвиняющих Грузию в подобных действиях, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в регионе и с учетом того факта, что ни один из авторов этих заявлений никогда не предоставлял никакой информации правоохранительным органам».

Международный университет Аль-Мустафа не аккредитован в Грузии, но его филиал работает в стране больше 10 лет. Вуз специализируется на исламских исследованиях, включая теологию, право и философию, а также преподавании персидского языка. Он находится под санкциями США, Канады и Германии, тем не менее имеет филиалы в более чем 50 странах. Бывший ректор университета Алиреза Арафи после начала американо-израильских ударов по Ирану вошел во временный руководящий совет, сформированный после гибели аятоллы Хаменеи.