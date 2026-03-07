Иран заявил об атаке на танкер Louise P в Персидском заливе. Британская служба морской безопасности сообщила лишь об «инциденте»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на нефтяной танкер Louise P (IMO: 9749336) в Персидском заливе. Об этом сообщает иранское агентство Fars. В КСИР утверждают, что судно под флагом Маршалловых островов было поражено ударным беспилотником и являлось «одним из активов террористической Америки».

Независимых подтверждений этой информации пока нет. Британская служба морской безопасности UKMTO сообщила лишь об «инциденте» примерно в 10 морских милях к северу от саудовского порта Джубайль. По данным службы, сообщение об инциденте поступило от третьей стороны и сейчас расследуется. Судоходным компаниям рекомендовано проходить этот район с осторожностью и сообщать о подозрительной активности.

По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, танкер Louise P находился в этом районе у побережья Саудовской Аравии. Судно длиной около 169 метров ходит под флагом Маршалловых островов.

Данные отслеживания судов также показывают, что в последние дни танкер находился в саудовском порту Джубайль. В ночь на 6 марта он вышел из порта, после короткого выхода в море находился у побережья и совершал маневры неподалеку от Джубайля.

Ранее в ходе войны на Ближнем Востоке распространялись неподтвержденные сообщения об ударах по американским кораблям. В начале марта прокремлевские СМИ и иранские источники публиковали видео, якобы показывающее поражение американского военного корабля иранской ракетой. Однако Центральное командование США назвало эту информацию ложной. Проверка The Insider показала, что ролик, вероятно, был сгенерирован или смонтирован: на нем, в частности, можно различить силуэт российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который с 2017 года находится на ремонте и не может находиться в районе боевых действий.

