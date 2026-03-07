Соединенные Штаты оказывают давление на правительство Шри-Ланки, чтобы оно не допустило репатриации выживших при крушении иранского военного корабля IRIS Dena, потопленного 4 марта американской подлодкой. Как пишет Reuters, это следует из внутренней телеграммы Госдепартамента США.

Агентство уточняет, что это требование распространяется не только на спасенных членов экипажа IRIS Dena, но и на экипаж другого иранского корабля IRIS Bushehr. Последний в среду запросил разрешение на заход в один из портов Шри-Ланки из-за неисправности одного из двигателей. С корабля эвакуировали 208 человек.

В телеграмме Госдепа, датированной 6 марта, сказано, что ни экипаж IRIS Bushehr, ни 32 выживших в крушении IRIS Dena не должны быть репатриированы в Иран. Это требование властям Шри-Ланки озвучила временный поверенный в делах посольства США в Коломбо (столица островного государства) Джейн Хауэлл. Судя по всему, американские власти не хотят, чтобы спасенных моряков использовали для продвижения внутри Ирана антиамериканских нарративов:

«Власти Шри-Ланки должны свести к минимуму попытки Ирана использовать задержанных в пропагандистских целях», — говорится в нем.

