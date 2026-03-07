Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD81.05
  • EUR92.66
  • OIL103.14
Поддержите нас English
  • 21321
Новости

США оказывают давление на власти Шри-Ланки, чтобы те не выдавали Ирану моряков с потопленного фрегата — Reuters

Фото: Военнослужащие ВМС Шри-Ланки оказывают помощь иранским морякам с фрегата IRIS Dena, атакованного американской подлодкой / Sri Lanka Navy

Соединенные Штаты оказывают давление на правительство Шри-Ланки, чтобы оно не допустило репатриации выживших при крушении иранского военного корабля IRIS Dena, потопленного 4 марта американской подлодкой. Как пишет Reuters, это следует из внутренней телеграммы Госдепартамента США.

Агентство уточняет, что это требование распространяется не только на спасенных членов экипажа IRIS Dena, но и на экипаж другого иранского корабля IRIS Bushehr. Последний в среду запросил разрешение на заход в один из портов Шри-Ланки из-за неисправности одного из двигателей. С корабля эвакуировали 208 человек.

В телеграмме Госдепа, датированной 6 марта, сказано, что ни экипаж IRIS Bushehr, ни 32 выживших в крушении IRIS Dena не должны быть репатриированы в Иран. Это требование властям Шри-Ланки озвучила временный поверенный в делах посольства США в Коломбо (столица островного государства) Джейн Хауэлл. Судя по всему, американские власти не хотят, чтобы спасенных моряков использовали для продвижения внутри Ирана антиамериканских нарративов:

«Власти Шри-Ланки должны свести к минимуму попытки Ирана использовать задержанных в пропагандистских целях», — говорится в нем.

Уточняется при этом, что самих планов по репатриации выживших членов экипажа в Иран еще не было. Власти Шри-Ланки ранее сообщали, что Тегеран обратился к ним за помощью в репатриации только тел погибших моряков.

Фрегат IRIS Dena затонул в международных водах в Индийском океане недалеко от побережья Шри-Ланки утром 4 марта. Позднее в тот же день глава Министерства обороны США Пит Хегсет подтвердил, что за атакой на корабль стоит американская подлодка. На следующий день потерю признал и Тегеран и пригрозил ответными действиями. По данным иранской стороны, на борту в момент атаки находились примерно 130 человек.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari