Фото: Военнослужащие ВМС Шри-Ланки оказывают помощь иранским морякам с фрегата IRIS Dena, атакованного американской подлодкой / Sri Lanka Navy
Соединенные Штаты оказывают давление на правительство Шри-Ланки, чтобы оно не допустило репатриации выживших при крушении иранского военного корабля IRIS Dena, потопленного 4 марта американской подлодкой. Как пишет Reuters, это следует из внутренней телеграммы Госдепартамента США.
Агентство уточняет, что это требование распространяется не только на спасенных членов экипажа IRIS Dena, но и на экипаж другого иранского корабля IRIS Bushehr. Последний в среду запросил разрешение на заход в один из портов Шри-Ланки из-за неисправности одного из двигателей. С корабля эвакуировали 208 человек.
В телеграмме Госдепа, датированной 6 марта, сказано, что ни экипаж IRIS Bushehr, ни 32 выживших в крушении IRIS Dena не должны быть репатриированы в Иран. Это требование властям Шри-Ланки озвучила временный поверенный в делах посольства США в Коломбо (столица островного государства) Джейн Хауэлл. Судя по всему, американские власти не хотят, чтобы спасенных моряков использовали для продвижения внутри Ирана антиамериканских нарративов:
«Власти Шри-Ланки должны свести к минимуму попытки Ирана использовать задержанных в пропагандистских целях», — говорится в нем.
Уточняется при этом, что самих планов по репатриации выживших членов экипажа в Иран еще не было. Власти Шри-Ланки ранее сообщали, что Тегеран обратился к ним за помощью в репатриации только тел погибших моряков.
Фрегат IRIS Dena затонул в международных водах в Индийском океане недалеко от побережья Шри-Ланки утром 4 марта. Позднее в тот же день глава Министерства обороны США Пит Хегсет подтвердил, что за атакой на корабль стоит американская подлодка. На следующий день потерю признал и Тегеран и пригрозил ответными действиями. По данным иранской стороны, на борту в момент атаки находились примерно 130 человек.