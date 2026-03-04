Американская подлодка потопила иранский военный корабль торпедой в международных водах — глава Пентагона Хегсет

Американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах. Об этом заявил глава Министерства обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции, передает CNN.

«Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой. <...> Первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны».

Ранее 4 марта Reuters сообщало, что у берегов Шри-Ланки был атакован иранский военный корабль IRIS Dena. Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что на борту было 180 иранских моряков. По данным Reuters, 32 человека удалось спасти. Судно с таким названием числилось среди участников военно-морских учений, проводившихся в Бенгальском заливе с 18 по 25 февраля.

Позднее представитель МИД Шри-Ланки заявил в эфире местного телевидения, что по меньшей мере 80 человек погибли в результате американского удара по иранскому военному кораблю в Индийском океане, передает Reuters.

Также, по словам Хегсета, американские военные потопили иранский корабль класса Soleimani, названного так в честь иранского генерала Касема Сулеймани, убитого войсками США во время первого срока президента Дональда Трампа. «Полагаю, президент США достал его дважды», — добавил глава Пентагона.

Издание Clash Report пишет, что горящий корабль IRIS Shahid Sayyad Shirazi класса Shahid Soleimani ВМС Ирана был замечен недалеко от иранского порта Бендер-Аббас после ударов США.

