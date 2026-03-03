Антифейк

Кремлевские СМИ распространили иранское фейковое видео с ударом по американскому кораблю

The Insider

«Московский комсомолец» опубликовал заметку под заголовком «В Сети появилось видео поражения иранской ракетой американского военного корабля»:

«На кадрах видно, как ракета пролетает мимо нескольких кораблей, затем попадает в один из них, после чего раздается взрыв и поднимаются клубы дыма.
По данным агентства Mehr, речь идет о корабле, оснащенном ракетами Maritime Strike Tomahawk.
Ранее сообщалось, что американский авианосец Abraham Lincoln покинул район развертывания и направился в юго-восточную часть Индийского океана после ракетной атаки.
Информацию о поражении корабля Центральное военное командование США назвало ложной».

Заметка проиллюстрирована кадром из видео иранского телеканала AhvazTV, где объект, похожий на крылатую ракету или дрон самолетного типа, пролетает мимо четырех кораблей и врезается в пятый, на палубе которого происходит взрыв. Аналогичную заметку опубликовала «Вечерняя Москва», впрочем, добавив в заголовок слово «якобы».

Между тем видео представляет собой грубый фейк. Неправдоподобно уже то, что камера, снимающая видео, постоянно держит ракету в кадре, то есть передвигается параллельно ей с той же скоростью. Чтобы добиться такого эффекта, нужно было вместе с предполагаемой ракетой запустить еще и некий дрон, чтобы тот фиксировал ее полет. Или же просто сгенерировать видео с помощью ИИ.

Израильский военный эксперт Сергей Ауслендер обнаружил на видео даже силуэт многострадального российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который никак не может находиться в районе боевых действий, потому что с 2017 года не эксплуатируется и, по утверждению председателя совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Андрея Костина, будет продан или утилизирован.

