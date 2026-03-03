Кремлевские СМИ распространили иранское фейковое видео с ударом по американскому кораблю

Между тем видео представляет собой грубый фейк. Неправдоподобно уже то, что камера, снимающая видео, постоянно держит ракету в кадре, то есть передвигается параллельно ей с той же скоростью. Чтобы добиться такого эффекта, нужно было вместе с предполагаемой ракетой запустить еще и некий дрон, чтобы тот фиксировал ее полет. Или же просто сгенерировать видео с помощью ИИ.

Израильский военный эксперт Сергей Ауслендер обнаружил на видео даже силуэт многострадального российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который никак не может находиться в районе боевых действий, потому что с 2017 года не эксплуатируется и, по утверждению председателя совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Андрея Костина, будет продан или утилизирован.