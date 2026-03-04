Новым лидером Ирана избран сын Али Хаменеи Моджтаба, которого поддержал КСИР — источники

Совет экспертов Ирана 3 марта избрал нового верховного лидера страны — им стал Моджтаба Хаменеи, сын предыдущего лидера Али Хаменеи. Об этом пишут иранский оппозиционный канал Iranian International и немецкий Deutsche Welle — оба ресурса ссылаются на собственные источники.

Источники Iranian International сообщили, что Совет выбрал Моджтабу Хаменеи под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Канал отмечает, что это первый случай передачи верховной власти внутри одной семьи со времени Исламской революции 1979 года.

56-летний Моджтаба — второй сын Али Хаменеи. Он редко появлялся на публике и не занимал официальных постов, однако считался влиятельной фигурой в иранской политической элите, поскольку выступал посредником в общении с Али Хаменеи.

Верховного лидера Ирана избирает Совет экспертов, состоящий из 88 духовных лиц. 3 марта в ходе военной операции Израиля и США был нанесен удар по зданию Совета в городе Кум к югу от Тегерана. Кто в этот момент находился в здании, неизвестно. Эксперт по Ближнему Востоку, доцент Еврейского университета в Иерусалиме Симон Вольфганг Фукс ранее рассказывал The Insider, что Совет экспертов планирует провести голосование онлайн, поскольку его члены опасаются в военное время собираться в одном месте. Эксперт также отмечал усиление власти КСИР.

Али Хаменеи, бывший фактическим правителем Ирана с 1989 года, был убит 28 февраля в своей резиденции в Тегеране в ходе военной операции, начатой Израилем и США.