США применили бомбардировщики-невидимки для ударов по защищенным объектам в Иране

Соединенные Штаты задействовали четыре стратегических самолета для атаки на укрепленные объекты на территории Ирана, где, по данным Вашингтона, размещались баллистические ракеты. Об этом сообщило Центральное командование США.

В операции использовались малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit. Самолеты несли авиабомбы массой около 900 кг, предназначенные для поражения защищенных целей, сообщило ведомство. В командовании подчеркнули, что действия стали демонстрацией готовности США действовать решительно и без колебаний.

Ведомство также заявило, что военные действия и ответные меры будут продолжены. Иран в свою очередь объявил о ракетных и беспилотных ударах по американским военным объектам в странах Персидского залива.

