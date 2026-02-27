Минюст РФ добавил в список «иноагентов» соосновательницу «Дождя» Веру Кричевскую, якутского депутата Александра Иванова и других

Вера Кричевская

Минюст России пополнил список «иноагентов». В него вошли:

  • журналистка, одна из основателей телеканала «Дождь» Вера Кричевская
  • активист Максим Алиев
  • депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов
  • интернет-ресурс «Республика»

