Четверть китайского экспорта в США в 2025 году шла в обход пошлин Трампа — Bloomberg

Уклонение от таможенных пошлин на товары из Китая достигло рекордного масштаба и наносит американским бизнесменам куда больший ущерб, чем сами тарифы, пишет Bloomberg. Согласно на днях опубликованной торговой статистике, разрыв между тем, что Китай задекларировал как экспорт в США, и тем, что зафиксировала американская таможня, составил в прошлом году рекордные $112 млрд — то есть примерно четверть китайского экспорта в Штаты могла пройти мимо таможенного контроля.

Предприниматели и юристы рассказали Bloomberg, что им регулярно поступают предложения — через WhatsApp и электронную почту — организовать доставку товаров из Китая в США с оплатой всех сборов «под ключ» по цене от $0,70 за килограмм. Это явный абсурд, указывает гендиректор логистической платформы Flexport Райан Питерсон: таможенная пошлина исчисляется от стоимости товара, а не от его веса. Некоторые объявления обещают клиентам экономию на пошлинах в 40–50%.

Типичная схема мошенничества строится на системе Delivered Duty Paid (DDP), при которой зарубежный продавец берет на себя все расходы на доставку и таможенное оформление. Злоумышленники занижают задекларированную стоимость товара или намеренно указывают неверный код для получения льготной ставки пошлины, а в качестве импортера оформляют подставную компанию. Если таможня всё же выходит на след мошенников, по указанному адресу обнаруживается несуществующая фирма, которую уже успели ликвидировать.

Отмечается, что недобросовестная конкуренция бьет по законопослушным американским производителям. Майкл Керси, президент компании American Lawn Mower Company, платившей до 45% пошлин на китайские товары, говорит, что конкуренты, по всей видимости, обходят эти барьеры и за счет этого предлагают цены на 10–20% ниже. По его словам, это ставит под угрозу и само возвращение производства в США. Аналогичную картину описывает гендиректор грузового экспедитора Silq Рам Радхакришнан: он теряет клиентов, которым предлагают доставить товар стоимостью $1000 всего за $1200 по схеме «всё включено» — хотя одни только пошлины должны стоить еще $1000.

Как пишет Bloomberg, власти США осведомлены о проблеме, однако их возможности ограничены. Бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности Кэрри Оуэнс указывает, что ведомство перераспределило часть сил от расследования торговых преступлений на охрану границы. Подставные компании регистрируются за одну ночь и внешне ничем не отличаются от обычного бизнеса, а преследовать мошенников, действующих с территории Китая, американские органы фактически не могут. В августе 2025 года Вашингтон создал межведомственную рабочую группу по борьбе с торговым мошенничеством и запустил программу для информаторов, однако на январском вебинаре для участников рынка представитель таможенной службы предупредил: расследования могут растянуться на несколько лет.

Ранее сообщалось, что таможенные пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, утроили издержки средних американских компаний за прошлый год. Исследование было основано на банковских платежных данных и охватывает предприятия с годовой выручкой от $10 млн до $1 млрд и штатом до 500 сотрудников — так называемый средний рынок.