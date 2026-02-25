Россия продолжает торговлю через Британские заморские территории после начала войны — «Трансперенси Интернешнл – Россия»

«Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала исследование «Заморские сладости» — о том, как Россия продолжает торговлю через компании, зарегистрированные на Британских заморских территориях, после полномасштабного вторжения в Украину. По данным исследования, с 24 февраля 2022 года по январь 2025 года через такие компании прошло не менее $8 млрд и более 29 тысяч внешнеторговых операций. Более 90% операций пришлось на Британские Виргинские острова и Бермудские острова.



Исследование основано на анализе таможенных данных по экспортно-импортным операциям российских компаний, в которых контрагентами выступали юридические лица, зарегистрированные на заморских территориях Великобритании. В выборку вошли сделки, зарегистрированные российскими таможенными органами с 24 февраля 2022 года по 31 января 2025 года.



Британские Виргинские острова чаще фигурируют в экспортных поставках из России. По мнению авторов, это может указывать на особый приоритет в отношении этой территории при попытке скрыть полученные доходы со стороны российских фирм.



Среди ключевых товарных групп авторы называют продукцию нефтяной отрасли, уголь с оккупированных территорий Украины, вертолеты и бизнес-джеты, а также яхты. Часть поставок, в частности свинца и цинка, подпадает под торговые ограничения Великобритании. Поскольку Британские заморские территории внедрили санкционные правила метрополии, такие операции, по мнению авторов, могут свидетельствовать о возможных нарушениях санкционного режима.



Авторы также выделяют случаи перемещения яхт в Россию и из России. По их данным, с 2022 года по первый квартал 2024 года зафиксировано не менее 160 случаев ввоза или вывоза яхт через компании, зарегистрированные на заморских территориях. В ряде случаев яхты перемещались между Турцией и российскими портами, включая Сочи и порты аннексированного Крыма.



Среди бенефициаров торговли в исследовании упоминаются российские политически значимые лица, крупнейшие российские предприятия и новые владельцы активов зарубежных компаний, ушедших с российского рынка после 2022 года.



Британские заморские территории — это 14 территорий, которые не входят в состав Великобритании, но находятся под ее суверенитетом. Несмотря на то, что в новой антикоррупционной стратегии Великобритании подчеркивается, что от заморских территорий ожидается обеспечение широкого доступа к информации о конечных бенефициарах, эти данные недостаточно доступны, что затрудняет выявление лиц, скрывающихся за компаниями, говорится в исследовании.