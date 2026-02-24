Павел Дуров объявил, что российские власти открыли против него дело о «содействии терроризму»

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что российские власти возбудили против него уголовное дело по статье о «содействии терроризму». В своем Telegram-канале он написал, что власти «каждый день придумывают новые поводы» для ограничения доступа россиян к мессенджеру, и назвал происходящее «печальным зрелищем государства, которое боится собственных граждан». Согласно сообщениям «Российской газеты» и «Комсомольской правды» со ссылкой на материалы ФСБ, Дурову вменяют бездействие в ответ на более чем 150 тысяч требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента. Дело возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — ею предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

В последний год Дуров охотно публично критиковал западные страны за давление на свободу слова, но об ограничениях в России не высказывался — вплоть до нынешнего момента. В октябре 2025 года он заявил, что «Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете», а «Великобритания сажает тысячи людей за твиты». Францию он называл единственной страной в мире, которая уголовно преследует технологические компании за «предоставление людям свободы», а Макрона, Стармера и Мерца — чиновниками с «низким рейтингом одобрения», которые активнее всех добиваются запрета соцсетей для подростков. При этом про Россию, которая еще с 2022 года последовательно блокирует независимые СМИ и зарубежные платформы, в его постах не было ни слова.

Давление на Telegram в России нарастало постепенно. Еще летом 2025 года Роскомнадзор начал ограничивать функцию звонков в мессенджере, а с 10 февраля 2026 года существенно замедлил его работу — деградация трафика, по данным регулятора, достигла 55%. Дуров связал это с попыткой вынудить россиян перейти на государственный мессенджер Max, который, по его словам, создан для слежки и политической цензуры.

Параллельно в Госдуме заговорили о возможном признании Telegram экстремистской организацией. Зампред профильного комитета Андрей Свинцов заявил в интервью ТАСС, что если мессенджер в течение полутора месяцев не наладит взаимодействие с ФСБ и Роскомнадзором, то «его судьба будет печальна». В случае признания Telegram экстремистским, по словам Свинцова, оплата подписки Telegram Premium может быть квалифицирована как финансирование экстремизма — правда, лишь та, что совершена после возможного решения суда.

