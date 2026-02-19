В России рестораны и кафе закрываются максимальными темпами с начала войны — Reuters

В России на фоне замедления экономики и снижения потребительской активности ускорилось закрытие ресторанов и кафе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Сбербанка, Центробанка и отраслевой статистики.

По данным Сбербанка, сокращение числа заведений общественного питания в январе стало максимальным с 2021 года. Кроме того, расходы россиян на рестораны в ноябре — начале декабря 2025 года опустились до минимального уровня за три года. Реальный рост потребительских расходов в феврале замедлился до нуля впервые за два года, следует из аналитики банка, которую приводит агентство.



Снижение деловой активности подтверждает и статистика агентства «Автостат»: продажи новых легких коммерческих автомобилей и грузовиков в 2025 году упали на 38% — до 147 тысяч единиц. Эти показатели считаются индикатором состояния розничной торговли и строительства.



Исследования Банка России также фиксируют изменение потребительского поведения: россияне чаще выбирают более дешевые продукты и форматы питания, отказываются от крупных покупок и активнее сберегают средства.



На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ключевая ставка в 2024 году достигала 21%, что привело к удорожанию кредитов для бизнеса и населения. После этого ключевая ставка оставалась на двузначном уровне. В начале февраля Центробанк снизил ее на 0,5 процентного пункта — до 15,5%.



По официальному прогнозу российских властей, рост экономики в 2026 году составит 1,3% после 1% в 2025 году. Международный валютный фонд оценивает перспективы скромнее — в 0,8% роста.

