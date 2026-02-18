ФАС потребовала от ритейлеров отчитаться о ценах на огурцы

Федеральная антимонопольная служба начала проверку ценообразования на огурцы в крупнейших торговых сетях. Как сообщили РБК в ФАС, ритейлерам направлены запросы с требованием предоставить данные о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также об объемах закупок и продаж за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года.

Анализ коснется всех категорий огурцов, вне зависимости от ценового сегмента. Информацию обязаны представить сети группы Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’кей», «Лента», «Метро», «Монетка», «Глобус», «Верный», «Мария Ра» и «Азбука вкуса».

В ведомстве уточнили, что по итогам проверки будет дана оценка обоснованности как отпускных оптовых, так и розничных цен. Особое внимание уделят тому, насколько изменения закупочной стоимости отражаются на ценниках для покупателей. Если будут выявлены нарушения, ФАС пообещала принять меры антимонопольного реагирования.

Ранее служба уже запрашивала информацию у крупных производителей тепличных овощей — в том числе у компаний РОСТ, «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето».

Поводом для проверки стал резкий рост цен. По данным Росстата, в декабре огурцы подорожали на 22,7%, в первые 12 дней января — еще на 21,3%, а в целом с декабря по февраль — на 43%. К 1 февраля средняя розничная цена достигла 300,1 рубля за килограмм — более чем вдвое выше уровня трехмесячной давности.