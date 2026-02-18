ФАС заявила, что в России нет роста тарифов на ЖКХ. На их повышение с начала года жаловались жители десятков регионов

Не подтверждают данные ФАС и жители некоторых российских регионов. Жалобы на повышение тарифов за последние полтора месяца поступили как минимум из 20 субъектов России, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, подсчитал The Insider. В соцсетях и СМИ жители обратили внимание на резко и при этом непропорционально выросшие тарифы.

«У меня несколько обращений: Балтийск, Калининград, Гурьевский район. Возмущаются в соцсетях счетами за коммунальные услуги. Девушка из поселка Храброво, [жилье] 42 кв. м. Счет за январь 6300, в декабре было 3700. И много таких случаев», — приводил пример губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В некоторых регионах жители также жаловались на увеличение тарифов почти до 40%.

«Квартплата за январь — 19 тысяч рублей пришло. Тарифы повысили на 1,7%, а счета на 40%, что за математика такая? Декабрь — 6 тысяч рублей, январь — 10 тысяч. Это вообще ни разу не 1,7%», — цитировало местных жителей издание «Аргументы и факты. Казань».

СМИ ранее отмечали, что в регионах могли столкнуться с ростом цен на холодную воду из-за того, что повышающий коэффициент ее оплаты удвоился. Распространялось это, впрочем, только на тех, у кого не были установлены новые счетчики. Власти некоторых субъектов — например, уже упомянутой Калининградской области — объясняли рост тарифов аномальными морозами в январе.

После массовых жалоб россиян ФАС на прошлой неделе заявила, что проверит тарифы на коммунальные услуги «на предмет экономической обоснованности». Речь шла тогда о проверках тарифов в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также Удмуртии, Сахалинской и Псковской областях. В последних трех проверки были заявлены как плановые.

Резкий рост тарифов отмечали и в Кремле. Там пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что власти «будут внимательно мониторить ситуацию».

С 1 октября этого года регионы также ждет еще один этап повышения тарифов. Оно будет уже дифференцированным и зависеть от конкретного субъекта: тарифы могут вырасти от 8% в Хакасии и Чукотке до 22% в Ставропольском крае. В Москве суммарный рост составит около 16,7%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.