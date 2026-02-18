ФАС заявила, что в России нет роста тарифов на ЖКХ. На их повышение с начала года жаловались жители десятков регионов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не зафиксировали рост тарифов на услуги ЖКХ. Об этом заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский. При этом жители ряда российских регионов с начала года неоднократно жаловались на рост тарифов. По данным Росстата, они выросли примерно на 3%.
По словам Шаскольского, единственные изменения, которые вносились в стоимость коммунальных услуг, — это ее корректировка на 1,7%, связанная с ростом НДС. Это было предусмотрено еще ноябрьским распоряжением правительства, которое вводило двухэтапную индексацию тарифов.
«Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», — цитирует его агентство «Интерфакс».
При этом уверения ФАС в том, что тарифы выросли только в рамках этой корректировки, не подтверждает Росстат. По данным последнего, фактически тарифы в январе по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 2,99%. Рост год к году составил более 14%.
Росстат
Не подтверждают данные ФАС и жители некоторых российских регионов. Жалобы на повышение тарифов за последние полтора месяца поступили как минимум из 20 субъектов России, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, подсчитал The Insider. В соцсетях и СМИ жители обратили внимание на резко и при этом непропорционально выросшие тарифы.
«У меня несколько обращений: Балтийск, Калининград, Гурьевский район. Возмущаются в соцсетях счетами за коммунальные услуги. Девушка из поселка Храброво, [жилье] 42 кв. м. Счет за январь 6300, в декабре было 3700. И много таких случаев», — приводил пример губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
В некоторых регионах жители также жаловались на увеличение тарифов почти до 40%.
«Квартплата за январь — 19 тысяч рублей пришло. Тарифы повысили на 1,7%, а счета на 40%, что за математика такая? Декабрь — 6 тысяч рублей, январь — 10 тысяч. Это вообще ни разу не 1,7%», — цитировало местных жителей издание «Аргументы и факты. Казань».
СМИ ранее отмечали, что в регионах могли столкнуться с ростом цен на холодную воду из-за того, что повышающий коэффициент ее оплаты удвоился. Распространялось это, впрочем, только на тех, у кого не были установлены новые счетчики. Власти некоторых субъектов — например, уже упомянутой Калининградской области — объясняли рост тарифов аномальными морозами в январе.
После массовых жалоб россиян ФАС на прошлой неделе заявила, что проверит тарифы на коммунальные услуги «на предмет экономической обоснованности». Речь шла тогда о проверках тарифов в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также Удмуртии, Сахалинской и Псковской областях. В последних трех проверки были заявлены как плановые.
Резкий рост тарифов отмечали и в Кремле. Там пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что власти «будут внимательно мониторить ситуацию».
С 1 октября этого года регионы также ждет еще один этап повышения тарифов. Оно будет уже дифференцированным и зависеть от конкретного субъекта: тарифы могут вырасти от 8% в Хакасии и Чукотке до 22% в Ставропольском крае. В Москве суммарный рост составит около 16,7%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.